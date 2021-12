Joyce Laflère opent haar Ateljee Personalisee in Geluwe

Langs de Ieperstraat opende Ateljee Personalisee open. Joyce Laflère pakt zaterdag en zondag uit met een openingsweekend. Ze verkoopt gepersonaliseerde geschenken. “Het gaat om badtextiel, decoratie, geschenkartikelen, speelgoed en zelfs doopsuiker en kerstballen met een naam op”, zegt Joyce.

“Het is allemaal begonnen toen ik een borduurmachine en de stock kocht van iemand uit Geluveld die stopte. Begin augustus 2020 ben ik begonnen vanuit mijn huis en heb ondertussen een klantenbestand opgebouwd. Uit iets creëren voor klanten haal ik voldoening. Een gepersonaliseerd geschenk houden de mensen langer en hechten er een emotionele waarde aan. Voor wie bijvoorbeeld naar een crèche gaat, kan ik op een knuffel de naam van het kind zetten.”

“Zo’n winkel hier in Geluwe was er nog niet en dus ging ik op zoek naar een pand. Vroeger was dit hier een schoonheidsinstituut. Mijn buurvrouw was hier klant en vertelde me dat dit te huur zou komen. Ik ben eens komen kijken naar het pand en besloot de stap te zetten. Ik start in bijberoep. Bij Bright Plus ben ik projectconsultant. Ik ga naar bedrijven die tijdelijk vervanging nodig hebben voor bijvoorbeeld de administratie of balie. Ik kwam tot een oplossing met mijn werkgever om halftijds te werken.”

“Ik wou ook absoluut in Geluwe blijven. De locatie is een pluspunt. In een drukke straat is er veel passage. Met de feestdagen in het vooruitzicht is het echt wel het moment om te starten. Familie en vrienden reageren heel enthousiast en zijn content dat ik die kans grijp. Met de steun van mijn man ging ik er oor.”

Joyce Laflère woont sedert februari 2019 met haar echtgenoot Kioma Rosselle in de Gapersgemeente. Toen het huurcontract was geregeld, was het zoeken naar een naam voor de nieuwe winkel. “De keuze was heel moeilijk”, zegt Joyce. “Met Ateljee Personalisee is het duidelijk wat ik doe. Bovendien klinkt het ook redelijk goed.”

Breed gamma

Joyce mikt niet alleen op jonge mensen maar ook op bijvoorbeeld grootouders. “Zij komen liever naar een winkel dan te zoeken op het internet”, zegt Joyce. “Ik heb een breed gamma binnen en het is allemaal betaalbaar.” Ateljee Personalisee neemt ook deel aan de eindejaarsactie Wervik-Geluwe. De winkel is open van maandag tot en met vrijdag van 14 uur tot 18.30 uur, zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. De eerste zondag van de maand van 9.30 tot 12 uur. Binnenkort komt er een website.

De winkel bevindt zich in de Ieperstraat 45. Iedereen is welkom op zaterdag 4 en zondag 5 december, doorlopend van 9.30 uur tot 16 uur. (Erik De Block)