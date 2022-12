Joyce Croes knipt voor iedereen de gewenste haardos in kapsalon Mademoiselle

Joyce Croes (20) opende dit jaar de deuren van haar kapsalon ‘Mademoiselle’ in de Lotzstraat in het landelijke Zuidschote.

Joyce Croes is geboren is Roeselare en groeide op in Dadizele als dochter van Magda en Christian Malfait met broer Arno (8) en zus Femke (12). “Na mijn opleiding als kapster in het VISO Roeselare deed ik vier jaar praktijkervaring op als duaal leerling. Dit is een combinatie van schoolse opleiding en praktijk bij Dirk Dewitte kappers in Roeselare en kapsalon Regis in Wervik.

De naam van haar eigen kapsalon had Joyce vlug gevonden. “Je bent een mademoiselleke, een vrouwtje met een willeke”, sprak men mij vroeger geregeld aan. “En toen ik later ook nog T-shirts met diezelfde naam ontdekte, was de keuze snel gemaakt”, lacht Joyce, die er met haar vriend Dylan en twee honden en een kat samenwoont. “Mijn vriend is naast zijn job als wegenbouwer bij de firma Growebo een echte klusser. Samen bouwden we de woning om tot een modern kapsalon voor man, vrouw, jong of ouder.”

Voor het hele gezin

“Iedereen is hier dus welkom, bij voorkeur op afspraak via het gsm-nummer 0470 02 14 89. Online reserveren, kan ook via www.salonkee.be, een onlinereservatieplatform voor kappers, schoonheidssalons en spa’s in België.

Kapsalon Mademoiselle, Lotzstraat 1 in Zuidschote is open op dinsdag van 13 tot 18 uur, woensdag van 9 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 20 uur, vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag tot slot van 9 tot 15 uur. (RLa)