José Claerhout en Nadine Vandooren nemen na 37 jaar afscheid van slagerij: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”

Op 1 april verdwijnt in Kemmel een vaste waarde onder de buurtwinkels. Na 37 jaar zetten slager José Claerhout en zijn vrouw Nadine Vandooren een punt achter hun mooie carrière. We blikken met hen terug naar waar het allemaal begon en hoe ze al die jaren met passie hun beroep hebben uitgeoefend.

In Kemmel begon het verhaal voor José en Nadine op 1 januari 1985, maar voordien hadden ze elk al een weg afgelegd. “Zelf ben ik met de stiel begonnen op veertienjarige leeftijd”, legt José uit. “In de familie had ik al flink wat mensen die ook slager waren, dus het was voor mij een logische stap. Ik begon aan de kust als jobstudent, maar ik heb ook twee jaar in Anderlecht gewerkt omdat er weinig werk was in de streek. Na nog vijf en een half jaar in Ieper gewerkt te hebben, nam ik samen met Nadine de slagerij in Kemmel over. Dat was toen op de locatie waar nu de Heuvellandse rijschool gevestigd is. In 1990 zijn we dan naar onze huidige locatie verhuisd.”

Al doende geleerd

Voor Nadine was dit een stap in een tot dan voor haar onbekende wereld. “Ik had voordien zeven jaar in een drukkerij gewerkt, dus voor mij was dit allemaal nieuw. Ik heb gaandeweg alles al doende geleerd. De bereidingen zijn altijd mijn ding geweest en op die manier kon ik er ook nog voor onze kinderen zijn.”

Trots dat klanten ons hele carrière trouw zijn gebleven

Met Nadine achter de schermen werd José het gezicht van de slagerij. Een joviale babbel met iedereen was er altijd bij. Dat sociaal contact heeft hem gedurende al die jaren veel voldoening gegeven. “We zijn trots dat we klanten hebben die ons gedurende onze hele carrière trouw zijn gebleven. Daar zijn we ook heel dankbaar voor, omdat dat toch niet vanzelfsprekend is. Je ziet ook verschillende generaties over de vloer passeren. De kinderen die vroeger meekwamen met hun ouders zijn ondertussen volwassenen geworden en dat zij ook klant blijven, dat geeft waarde aan het werk.”

Verschillende generaties betekenen ook verschillende wensen, dat merkten ook José en Nadine naar mate hun carrière vorderde. “Er is nu veel meer vraag naar bereide gerechten”, weet Nadine. “Wij hebben daar ook rekening mee gehouden, maar het grootste assortiment aan bereidingen hebben we nooit gehad. Voor ons was het belangrijk dat we kwaliteit konden aanleveren. Wat we aanbieden, maken we steevast zelf. En als het eenmaal goed is, dan blijft het. Zo hebben we onze bloedworst en onze paté gedurende die 37 jaar altijd op dezelfde manier gemaakt.”

Geen hobby’s

Volgende maand volgt er voor José en Nadine een nieuwe start, wat toch enige aanpassing zal vergen. “Een echte hobby hebben we niet. Daar hadden we ook de tijd niet voor”, bedenkt José zich. “De laatste jaren hebben we wel wat afgebouwd in onze openingsuren. Dat maakte toch een verschil. Zo hebben we de laatste jaren het wandelen kunnen ontdekken.”

Ook komt er nu meer tijd vrij voor het gezin. “In mei gaan we al met de hele familie op weekend naar Büllingen. Dat was eigenlijk een verjaardagscadeau van een tijdje terug, maar door corona hebben we dat moeten uitstellen. We krijgen nu meer tijd om te genieten van onze familie en om er voor hen te zijn. We blijven ook in Kemmel wonen. We zitten hier goed en de ruimtes van de slagerij kunnen we ombouwen naar iets nieuws. We kijken met veel plezier terug op onze carrière, maar we komen nu in een nieuw hoofdstuk terecht waar we ongetwijfeld ook veel mooie momenten gaan beleven”, besluiten José en Nadine. (LR)