Jonkwerk sluit binnenkort: droomhoeve in Kortrijk wordt nieuwe locatie voor ambachtelijke Julie (30)

Julie Wyseur (30), eigenaar van concepthuis Jonkwerk, een atelier voor ambachtelijk handwerk, kocht op haar 21ste het pand in de Brugsestraat 14 in Kortrijk. Na drie jaar zelf verbouwen en vijf jaar Jonkwerk kocht Julie samen met haar vriend Elias Simoen (33) hun droomhoeve op ’t Hoge. “Het bijgebouw zal dienst doen als atelier en workshopruimte, de grote tuin is ideaal voor evenementen zoals Makersmarkt.”

Julie stuitte toevallig op de hoeve van 1.500m² op Roggeveld 2 terwijl ze onderweg was naar haar kinesist op de Lange Munte. Het is slechts twee straten verwijderd van de Maandagweg, waar ze opgroeide. “Alle oude jeugdherinneringen kwamen meteen naar boven. Ik maakte direct een afspraak om te gaan bezichtigen en de volgende dag deed ik een bod. Zo’n prachtig gebouw aan de stadsrand kan je niet laten schieten, vooral omdat het veel ruimte bood voor onze mopshond Lowie en stafford Nouk.”

Workshops en evenementen

Julie heeft besloten om in de stal en garage van de hoeve een atelier te vestigen, en erboven een klein appartement te maken. Een groot voordeel voor haar was de extra parkeermogelijkheden in de nabije omgeving van het atelier. “Ik stop met de winkel en zet met de nieuwe locatie volop in op workshops keramiek en lederwaren, zoals handtassen. Bij mooi weer kunnen deze zelfs buiten plaatsvinden.”

Bovendien is het koppel van plan om evenementen te organiseren in de ruime tuin, zoals privéfeesten en haar concept ‘Makersmarkt’, waar lokale ondernemers ambachtelijk handwerk kunnen verkopen, zoals Studio Vär met haar unieke, handgemaakte juwelen, of de natuurlijke geurkaarsen van Pure Scent, gecombineerd met een hapje en een drankje. Vanaf 1 mei 2024 mogen Julie en Elias in het hoofdgebouw wonen, maar al binnen vier maanden zullen ze beginnen met de verbouwingen in het bijgebouw om in mei het atelier te openen. Voorlopig blijft Jonkwerk nog open en enkel op afspraak vanaf de verbouwingen aan de hoeve.

Te koop

Ondertussen staat het pand in de Brugsestraat 14, met een bewoonbaar oppervlakte van 295m² (inclusief dakterras), te koop. Het is een handelswoning, dus het is niet verplicht om er een bedrijf te runnen. “Maar het zou wel leuk zijn als ook creatievelingen hun ruimte hier vinden. Met dit gebouw laat ik toch een beetje mijn kindje los. Ik heb hier bloed, zweet en tranen in gestoken. Ik heb alles zelf verbouwd, samen met vader.”

Het gebouw heeft twee slaapkamers, een lichtrijke woonkamer met zes ramen en een mezzanine, een badkamer, wijnkelder, berging, keuken, atelier achteraan met alle nutsvoorzieningen, een winkel vooraan, en een dakterras van 40m² met uitzicht op de Sint-Elooikerk.