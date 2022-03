Jonge ondernemers openen ‘poolboy’ en ‘lemongrass’

Onlangs openden de zaken Poolboy en Lemongrass House de deuren aan de Langemeersstraat in Kortrijk. Twee zaken onder één dak waar je alles vindt voor in en rond het zwembad en voor lichaamsverzorging en wellness. Zij houden opendeurdagen op 18 en 19 maart.

Jason Gregoire en de broers Sebastien en Thibault Vandendriessche zijn drie jonge ondernemers die een innovatief 2 in 1 zakenconcept hebben uitgewerkt onder de namen Poolboy en Lemongrass House aan de Langemeersstraat 1 in Kortrijk. Lemongrass House is een concept rond wellness in de breedste zin van het woord, lichaamsverzorging van mens en verzorging van dier. Poolboy is een totaalconcept voor alles in en rond het zwembad: van onderhoudsproduct tot -service en van cool gadget tot wisselstuk en lifestyleproducten zoals onder meer jacuzzi, saunabarrels en onderwaterscooters.

“Poolboy staat in eerste instantie voor service en advies rond zwembaden. Ook de doe-het-zelf zwembadbouwer kan bij ons terecht voor al zijn benodigdheden of voor advies en begeleiding. We bieden ook onderhoudscontracten aan op maat van de klant”, zegt Jason Gregoire (24) als verantwoordelijke voor de technische installaties.

Totaalervaring

“Alles is eco-vriendelijk. Zo hebben we een innovatieve app die monitort wanneer nieuwe onderhoudsproducten nodig zijn en voor besparing van water, energie en kosten”, vult Thibault Vandendriessche (26) aan als opvolger van de waterkwaliteit. Sebastien Vandendriessche (23) zorgt via verregaande digitalisatie voor de beste totaalervaring voor de klanten. “Van eerste contact, over onderhoud tot dienst na verkoop, want in essentie maken we het verschil door ontzorging. Mensen moeten kunnen genieten van hun zwembad zonder zorgen. Zorgeloos zwemplezier, daar doen we het voor.”

Helaas laat het Belgische weer niet toe om het gehele jaar van het zwembad buiten te genieten. “Daarom lanceren we een tweede concept, Lemongrass House, waarbij we exclusief verdeler zijn voor België. Het is een lijn van lichaamsverzorging en wellnessproducten: 100 procent natuurlijke, vers, met de hand gemaakt. De producten zijn sulfaat- en parabenenvrij en niet getest op dieren”, duidt zaakvoerder Nathalie Laporte, de mama van Thibault en Sebastien. Het gamma omvat gezichts-, haar- en lichaamszorg, bad en douche, massage-oliën, huiselijke parfums, essentiële oliën en dierenverzorging. Het Thaise merk heeft een leidende positie in 5- en 6-sterren hotels, resorts en wellness. Het won meerdere awards in kwaliteitsvolle magazines.

Duurzaam en fair trade

“De Belgische consument is nu klaar voor duurzame, fair trade en bovenal natuurlijke wellnessproducten. Ons doel is het product aan een toegankelijke prijs op de markt te plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen van dit kwaliteitsproduct kunnen genieten”, aldus Nathalie die een jarenlange retailervaring met een opleiding in schoonheidszorgen combineert. Indien gewenst kan thuis geleverd worden. Er is ook een webshop, waarbij interactie mogelijk is met de medewerkers. Poolboy en Lemongrass House aan Plein 32 houden opendeurdagen op 18 en 19 maart.