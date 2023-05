Jonge ondernemer Rune is creatief met hout

Hoewel hij pas 19 is en nog studeert, heeft Rune De Sutter nu al zijn eigen creatieve houthandeltje. In de webshop van Runewoodworks vind je originele, gepersonaliseerde werkjes. Een tip voor Vaderdag.

Rune De Sutter studeerde vorig jaar af in de richting boekhouden-informatica aan Sint-Jozef Sint-Pieter. “Op school stonden er een lasersnijder en graveermachine van Makeblock waarmee we sleutelhangers maakten voor onze minionderneming. Ik vond dat zo’n interessant ding, dat ik besloot om er mij zelf eentje aan te schaffen.” Rune telde er liefst 5.000 euro voor neer. Dat bedrag hoopt hij nu terug te winnen met de verkoop van zijn duurzaam product.

Geschenkartikelen

Wie een kijkje neemt op runewoodworks.be, zal daar een breed assortiment geschenkartikelen ontdekken: van sleutelhangers over puzzels en wenskaartjes tot kersthuisjes, auto’s en dieren. Of wat dacht je van de naam van je lief in mooi plexiglas? “Houten geschenkartikelen winnen aan populariteit, nu alles zo op duurzaamheid gericht is. Wat ik doe, past dus bij de tijdsgeest”, aldus Rune, die momenteel de bacheloropleiding supply chain management volgt aan Hogent. “Mijn houtsnijwerk is nu in de eerste plaats een uit de hand gelopen hobby, maar ik zou er later wel graag mijn bijberoep van willen maken”, zegt hij. “De bestellingen beginnen vlot binnen te lopen, de mond-tot-mondreclame doet zijn werk. Mensen die een hart hebben voor de natuur, vinden het leuk wat ik doe”, klinkt het. (WK)