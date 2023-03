Jonge ondernemer Axèl Mylle bouwt met Studio Kompleks webapplicaties: “Computer is niet altijd complex”

Axèl Mylle is een jonge Ieperse ondernemer die onlangs zijn eigen zaak Studio Kompleks uit de grond stampte. Hij liep destijds nog stage in Silicon Valley. “Het was altijd al mijn droom om eens te zien hoe het er daar aan toe gaat”, vertelt Axèl.

Axèl Mylle (24) is een geboren en getogen Ieperling. Hij studeerde eerst toegepaste informatica in Kortrijk. “In het laatste jaar was er een stageperiode voorzien. Ik had altijd al de droom om te zien hoe het er aan toe ging in Silicon Valley omdat alle topbedrijven daar gestart zijn. Daar kon ik stage lopen bij de web en app agency Yeti.co. Ik heb er veel bijgeleerd over verschillende manieren van werken. Het was mijn doel om die aanpak mee te nemen naar België.”

Bistro-frituur Patador

Na zijn diploma toegepaste informatica, besloten hij om IT-management erbij te doen. “Met het doel om niet alleen een technisch profiel te hebben, maar ook om grote IT-projecten te kunnen sturen van punt A tot B. Ik had nog tijd over om bij te klussen als jobstudent. Zo ben ik bij Barco geraakt, meer bepaald de healthcare start-up Demetra (nu Dermicus, red.). Dit is een toestel dat een dermatoloog kan gebruiken om verdachte plekjes te scannen. Met behulp van artificiële intelligentie kan je categoriseren als een bepaalde ziekte met een bepaald risicopercentage aanwezig is. Nadat ik afgestudeerd was, ben ik daar fulltime begonnen. Na veel bijleren daar, was ik toch op zoek naar een nieuwe uitdaging. Iets waar ik mijn ondernemerschap meer kon testen. Toen besloot om de bistro-frituur Patador in Woesten over te nemen. Die heb ik sinds kort overgelaten om opnieuw mijn grote passie uit te oefenen in het ontwikkelen van webapplicaties. Sinds februari 2023 ben ik hier fulltime mee bezig.”

Axèl is gespecialiseerd in het bouwen van webapplicaties. “Voorbeelden zijn Airbnb, Spotify, Facebook… Programma’s die je simpelweg kan draaien in de browser. Daarnaast maak ik creatieve websites voor bedrijven en automatiseer ik bedrijfsprocessen. Mijn doelgroep zijn kmo’s die nog bepaalde processen hebben die inefficiënt verlopen. Deze processen worden dan geanalyseerd en opgelost door middel van een webapplicatie of door het samenbrengen en automatiseren van hun huidige oplossingen. Een voorbeeld is een domoticabedrijf waar klanten hun slimme schakelaars kunnen kiezen en er per knop een bepaalde functie aan kunnen toewijzen. Dat werd vroeger gedaan in een Excel-document waardoor er veel fouten werden gemaakt. Daarvoor heb ik een platform ontwikkeld dat alle gegevens valideert zodat deze nooit fout kunnen zijn.”

Denken aan gebruikers

“Ik wil me onderscheiden van de rest door kwaliteit die in dit prijssegment niet gegeven wordt. Transparantie in het gehele proces en een no-nonsense aanpak. Daarnaast door niet alleen de verwachtingen van de opdrachtgever te vervullen maar ook te denken aan de gebruikers die het eindproduct effectief gebruiken.”

Ook de keuze voor Studio Kompleks heeft een extra betekenis. “De meeste mensen denken meteen aan computers als complexe, moeilijke machines. Volgens mij hoeft dat niet altijd zo te zijn. Met een West-Vlaamse touch komen we dan uiteindelijk uit bij Kompleks”, besluit Axèl.

Info: Studiokompleks.be – info@studiokompleks.be.