Jong koppel neemt Stavelse Metaalbouw over

De familie Mahieu heeft de Stavelse Metaalbouw overgelaten aan Bruno Devloo (32) en Louise Hoet (25) uit Rumbeke. Voor het jonge koppel een grote uitdaging, maar wel een waar ze met goesting aan beginnen. Samen zijn ze trouwens goed gewapend voor de job: Bruno als burgerlijk ingenieur, zijn vrouw als fiscalist. “Er waren meerdere kandidaten, maar dit koppel gaf ons het beste gevoel”, zegt Rudi Mahieu.

Stavelse Metaalbouw nv is met net geen vijftig werknemers de grootste private werkgever van groot-Alveringem. Vader Eric stampte de zaak in 1972 uit de grond, deed ze gaandeweg exponentieel groeien en gaf twintig jaar geleden de leiding over aan zijn zonen Danny en Rudi. In het bedrijf aan de Kallestraat worden op vandaag zware machines gebouwd en onderdelen voor bedrijven wereldwijd. Vrij recent nog werden in Beveren de onderdelen gemaakt voor de grootste mobiele kraan ter wereld. Stavelse Metaalbouw is ook wereldspeler in de zeer specifieke sector van machines voor houtimpregnatie.

“Ons bedrijf vierde in 2022 haar 50ste bestaansjaar”, vertelt Rudi Mahieu (56). “Mijn vader en later ook mijn broer Danny (50) en ikzelf hebben dag en nacht gewerkt om te staan waar we vandaag staan. Het was dus niet gemakkelijk om los te laten! Maar er zijn geen opvolgers in de familie. De overname is iets waar we drie tot vier jaar aan bezig zijn geweest. We wilden immers mensen die de toekomst van het bedrijf kunnen verzekeren.”

Droom

“Louise groeide op in het metaalverwerkend bedrijf van haar ouders in Zonnebeke, ikzelf werkte zeven jaar bij DEME, een wereldleider in baggerwerken en maritieme infrastructuur”, vertelt Bruno. “Een eigen bedrijf was ergens wel een droom. In het voorjaar van 2022 vernamen we dat de Stavelse te koop was en in mei hebben we mekaar ontmoet. Ik was onder de indruk van wat de familie Mahieu hier heeft uitgebouwd: een gezond en technisch uitdagend bedrijf met toekomst.”

“Op 1 oktober zijn wij zaakvoerder geworden. Louise neemt het brede financiële luik over van Rudi, ikzelf zal het commerciële luik behartigen: verkoop, kostenberekening, marktonderzoek… Ondertussen heb ik er mijn eerste buitenlandse reis op zitten. We zijn samen met Rudi en Danny bezig aan een overdrachtsperiode van zes maanden. Op 1 april verlaten zij het bedrijf – een persoonlijke keuze van hen – en is het aan ons.”

“Au fond verandert er niks, al zullen Louise en ik uiteraard onze eigen accenten leggen. Een goede langetermijnvisie, flexibel zijn en wederzijds respect met het personeel vinden wij belangrijk. Nu al staan enkele acties gepland om het bedrijf energiezuiniger te maken: een audit om het energieverbruik in kaart te brengen, de verledding van alle verlichting en de installatie van zonnepanelen. Ons doel is om daarmee een derde van het immense verbruik op te vangen. Een noodzakelijke ingreep!” oordeelt Bruno.

Belangrijk

Op onze laatste vraag moeten Bruno en Louise ons teleurstellen. Dit sympathieke koppel verhuist niet naar Beveren-aan-de-IJzer. “Bruno en ik hebben een tijdje in Gent gewoond”, vertelt Louise. “We zijn bewust naar Roeselare verhuisd omdat onze familie en vrienden er wonen. Zij zijn erg belangrijk voor ons!”

“Natuurlijk was het handig geweest om naast het bedrijf te wonen. Maar het is wat het is. Zeker Bruno maakt lange dagen in het bedrijf, maar in ons huis in Roeselare kunnen we ook echt tot rust komen. We gaan ervoor en zien het helemaal zitten”, geeft Louise op het eind nog mee.

(AB)