Jong en dynamisch team zet schouders onder UNIZO: “Ondernemers verbinden en hen een stem geven”

Maldegem heeft opnieuw een UNIZO-afdeling. Samen met haar enthousiaste team blaast voorzitter Julie Alloncius (35) de ondernemersvereniging weer leven in. “Ondernemers verbinden en hen een stem geven. Dat is waarvoor we staan”, klinkt het.

Als dynamische onderneemster is Julie al twee jaar de drijvende kracht achter haar zaak Taasq, waarmee ze bedrijven ondersteunende diensten aanbiedt om hun administratie in goede banen te leiden. Daarnaast zit ze ook in B. matters, een firma die bedrijfsprocessen digitaliseert. Toen ze door UNIZO benaderd werd om de Maldegemse afdeling weer nieuw leven in te blazen, besloot ze ervoor te gaan.

“Ik was amper een paar maanden actief als ondernemer toen ik werd gevraagd om mijn schouders te zetten onder de opstart van UNIZO Maldegem”, zegt kersvers voorzitter Julie Alloncius. “Overtuigd van het belang van een lokale UNIZO-vereniging voor alle ondernemers op het grondgebied van Groot-Maldegem ben ik de uitdaging aangegaan om een aantal ondernemers bij elkaar te brengen. Alle ondernemers van Maldegem, Adegem, Kleit, Donk en Middelburg verbinden is ons doel. Voor ons is elke vorm van samenwerking met het gemeentebestuur en met andere ondernemersverenigingen van belang. Ook inclusiviteit voeren we hoog in het vaandel. We zijn er immers voor alle soorten ondernemers.”

Agenda

De nieuwe UNIZO-afdeling plande meteen al enkele activiteiten. “In mei komt er een nieuw evenement, waarop we een bekende Vlaming zullen uitnodigen om te komen spreken over een bepaald thema”, aldus Julie. “Ook op de Dag van de Ondernemer, dit jaar op vrijdag 17 november, organiseren we een evenement. Tijdens een leuke quiz gaan we die dag op zoek naar ‘Het Slimste Bedrijf van Maldegem’”, klinkt het.

“We behartigen de belangen van in de Wetstraat tot in de Dorpsstraat”

“UNIZO staat zo dicht mogelijk bij de ondernemers”, zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen. “We behartigen de belangen op alle niveaus, van in de Wetstraat tot in de Dorpsstraat. We kijken er dan ook erg naar uit om samen met de Maldegemse ondernemers en het gemeentebestuur te werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat.”

(Michel Wijne)

Meer info: unizo.maldegem@outlook.com