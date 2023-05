Jonas Boudry stampt BOU3sneakers uit de grond: “Mijn voorraad blijft groeien”

Wie op zoek is naar de nieuwste sneakers, kan hiervoor terecht bij Jonas Boudry van BOU3sneakers. Ook voor een exclusief paar, al dan niet gepersonaliseerd, kan je bij de jonge Deerlijknaar terecht.

Sneakers zie je overal en zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Wie het eerder casual wil, vindt ongetwijfeld zijn of haar interesse in het ruime aanbod. Wil je het liever wat unieker, wat gedurfder, ben je bij BOU3sneakers aan het juiste adres. Dat is het bedrijf dat Jonas Boudry onlangs uit de grond stampte.

“Ik ben afkomstig uit Langemark-Poelkapelle”, stelt Jonas zich voor. “Na mijn studies in Gent ben ik nog drie jaar blijven plakken in Gent. Sinds twee jaar woon ik in Deerlijk. Ik werk als IT-consultant bij delaware en mijn grote passie is basketbal. Momenteel speel ik bij het fanionteam van BC Lamett Deerlijk-Zwevegem, dat in tweede landelijke uitkomt. Ik heb altijd met sneakers gebasket van Kobe Bryant. Na de dood van de topspeler van de Los Angeles Lakers in 2020, waren die sneakers heel gegeerd en moeilijk te verkrijgen. Daarnaast was en is er een algemene hype van exclusieve sneakers. Dat was voor mij voldoende om mij verder te verdiepen in de sneakercommunity.”

Persoonlijke aanpak

“Vooral de meer exclusieve modellen die niet in winkels beschikbaar worden gesteld, bleken heel moeilijk te verkrijgen. Zo ben ik gestart met het collectioneren en verkopen van trendy en meer exclusieve sneakers. In het begin had ik maar enkele modellen in voorraad maar die verzameling is ondertussen flink aangegroeid. Sneakers zijn nog altijd heel ‘hot’. Mensen kunnen bij mij terecht voor aanvragen naar specifieke modellen en/of schoenmaten. Dit varieert van kinderschoenen (startend vanaf maat 19.5), damesschoenen tot en met herenschoenen (maximum maat 51). De persoonlijke aanpak is voor mij zeer belangrijk om de sneakers persoonlijk tot bij de klant aan te leveren.”

Tot 1.000 euro

“De vraag naar specifieke modellen is groter dan het aanbod. Het is een markt die voortdurend fluctueert en – zeker voor de exclusievere modellen – schommelende prijzen kent. Ik heb sneakers van 150 euro, maar ik heb ook ‘exclusives’ die tot 1.000 euro gaan. Maar voor alle duidelijkheid, ook de meer gewone sneakers zijn bij mij verkrijgbaar.”

Aanbod

“Customisatie, een product volledig aanpassen aan de wensen van de klant, zit eveneens in mijn aanbod. Denk maar aan logo’s, namen, bepaalde speciale kleuren… En omdat een verzorgde, nette sneaker zoveel beter oogt, bied ik ook cleaning kits aan met allerlei schoonmaakproducten. Hoe de mensen mij kunnen contacteren in hun zoektocht naar sneakers? Dat kan best via mail of Instagram. Om alles beter te kunnen presenteren, ben ik nog op zoek naar een geschikte pop-uplocatie. Ook daarvoor mag men mij altijd contacteren.” (DRD)

Info: Jonas Boudry, info@bou3snkrs.com en Instagram via @bou3snkrs. De website www.bou3snkrs.com is nog in ontwikkeling.