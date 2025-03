Jolien zet schouders onder Fashion Liana

Sint-Eloois-Vijve heeft er met Fashion Liana een leuk kledingadresje bij. Jolien Holsbeke (35) probeert er mooie en betaalbare mode aan te bieden voor jong en oud. Jolien heeft naast haar winkel ook nog een andere job én een flexijob. “Ik heb altijd al veel gewerkt. Als je tijd over hebt, ben je toch alleen maar te veel aan het nadenken over van alles en nog wat”, lacht ze.

Jolien was tot voor kort supervisor in het magazijn van een logistiek bedrijf. “We verdeelden er kledij van kledingmerken over verschillende winkels”, legt ze uit. “Ik kreeg steeds meer het gevoel uitgekeken te zijn op mijn job, ik wilde heel graag eens iets anders doen. Ik ben er 35 nu, en wilde echt iets vinden dat ik de rest van mijn carrière met evenveel passie nog zou kunnen doen. Het was eigenlijk mijn mama die me zei dat een eigen kledingwinkel echt iets voor mij zou zijn. En inderdaad, ze had gelijk.”

Jolien opende vorige maand de kledingwinkel Fashion Liana langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. “Liana komt van de naam van mijn grootmoeder, Diana, gecombineerd met die van mijn zoon Liam. Ik breng betaalbare en mooie mode voor jong en oud. Binnenkort breng ik ook een merk dat zich specifiek op een maatje meer richt, om te zien of dat aanslaat. Het is nog het begin, het is ook nog een beetje aftasten op dat vlak.”

Flexijob

Fashion Liana is op woensdag, donderdag en vrijdag open van 14 uur tot 18.30 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur. “Dat ik in de week enkel in de namiddag open ben, dat is omdat ik ook nog ga werken in de voormiddag”, vertelt Jolien. “Ik ga poetsen van 5.45 uur tot 12 uur en op maandag tot 14.30 uur. De dinsdagnamiddag zou ik in principe kunnen open doen, maar die dag hou ik vrij om nieuwe collecties te kunnen aankopen. Ik heb ook bewust gekozen om te gaan poetsen, omdat dat een job is waar ik gewoon de deur kan dicht trekken als ik klaar ben en meteen het hoofd vrij heb voor Fashion Liana.”

Jolien heeft daarnaast ook nog een flexijob in café De Flandria in Wakken. “Het is inderdaad wel heel druk”, lacht ze. “Maar ik wilde niet meteen helemaal zelfstandig worden. Ik ben een alleenstaande mama en ik wil wat meer zekerheid. Ik zie wel hoe het loopt, maar kan altijd nog een van beide wat afbouwen of net opbouwen. En mijn flexijob, die doe ik graag, dus zolang het allemaal nog haalbaar is, blijf ik die ook nog doen.”

Haar zoon is er intussen 16. “Die kan meer en meer zijn plan trekken. Ik ben zelf ook heel graag bezig. Ik heb destijds mijn eigen huis verbouwd, terwijl ik daarnaast een fulltime job en twee flexibjobs had. Als je tijd over hebt, ben je toch alleen maar te veel aan het nadenken over van alles en nog wat”, glimlacht Jolien. (JM)