Jolien Piceu runt al zes jaar een trimsalon en blijft cursussen volgen: “Honden met respect behandelen”

Jolien Piceu (24) uit Roeselare runt al zes jaar haar eigen trimsalon: Joliens Trimhouse. Aangezien ze het cruciaal vindt dat elk hondje zich op zijn gemak voelt, besteedt Jolien ook aandacht aan de psychologie en het gedrag van de honden. “Als je goed met bepaalde signalen zoals angst kan omgaan en de hond met respect behandelt, dan gaat alles gemakkelijker voor zowel de hond zelf als voor het baasje”, zegt ze.

Jolien Piceu (24) studeerde Dierenzorg in de VABI in Roeselare en tijdens haar zevende jaar volgde ze de specialisatie ‘trimmen’. Ze wist echter al veel vroeger dat ze met honden wou werken: “Al van kinds af aan was het duidelijk dat ik zou gaan trimmen”, vertelt Jolien. “Ik heb daarover nooit getwijfeld. Als kind had ik zelf een hondje en ik keek er altijd naar uit om mee te gaan naar het trimsalon.”

In oktober 2016 richtte ze dan ook haar eigen trimsalon op. Daarnaast bleef ze werken bij een ander trimsalon in Sijsele, maar sinds anderhalf jaar staat ze volledig op haar eigen benen. Naast haar diensten zoals wassen en drogen, knippen of scheren en nagels knippen, biedt ze sinds de zomer ook bepaalde producten aan. Die producten zijn zowel in haar trimsalon als op haar webshop te vinden. “Ik bied natuurlijke voeding aan voor honden. Die voeding is afkomstig van een Belgisch merk en bevat geen kunstmatige stoffen en is bovendien ook goed voor de tanden. Daarnaast verkoop ik ook verzorgingsproducten zoals borstels en halsbandjes, die trouwens lokaal en handgemaakt zijn. Stap voor stap wil ik het assortiment uitbreiden en ook mandjes, speelgoed en accessoires om te wandelen aanbieden.”

Ik wil dat elk hondje zich hier op zijn gemak voelt

Hondeninstructeur

Omdat Jolien het belangrijk vindt om naast haar diensten ook aandacht te hebben voor de psychologie van de hond, volgt ze ook een cursus Hondeninstructeur bij Syntra West in Brugge. “Ik wil ervoor zorgen dat een hond hier op zijn gemak is. Daarom probeer ik zo veel mogelijk één-op-één te werken, zodat al mijn aandacht kan uitgaan naar slechts een enkele hond.”

“Elk hondje is belangrijk en het persoonlijk contact is daarbij cruciaal. In de cursus ‘Hondeninstructeur’ leer ik veel bij over het gedrag en de psychologie van honden. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hondengedrag en het leren begrijpen van hun ‘taal’. Maar al te vaak merk ik dat baasjes bepaalde signalen zoals moeilijk gedrag of angst negeren. Dat zijn tekens dat de hond zich niet goed in zijn vel voelt. Als je er echter goed mee kan omgaan en de hond met respect behandelt, dan gaat alles gemakkelijker voor zowel de hond als voor het baasje. Nu pas ik die kennis al toe in mijn salon, door de baasjes tips en advies te geven over hoe ze met bepaalde gedragsvormen kunnen omgaan. Ik ben van plan om dat meer en meer in mijn werk integreren.”

Naast de cursus Hondeninstructeur blijft Jolien zich graag bijscholen via workshops. Zo volgt ze regelmatig lessen bij ervaren trimmers, die aan wedstrijden deelnemen. “Het is altijd mooi meegenomen, als je door professionals begeleid kan worden. Op die manier kan je altijd blijven bij leren.” (SM)

Meer informatie: www.jolienstrimhouse.com, 0492 64 34 33.