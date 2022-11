Jolien opent salon Instituut Peau D’Or

Het kersverse schoonheidssalon aan de Klaphulle is officieel geopend. Zaakvoerster van Instituut Peau D’Or is Jolien Vandenbussche (25), afkomstig uit Izegem. Samen met haar vriend Thomas Schelstraete, afkomstig uit Knesselare, woont ze ook op de gloednieuwe site.

De dynamische zaakvoerster volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste aan de H. Familie (de Maricolen) in Brugge. Daarna behaalde ze een bachelor wellbeing- en vitaliteitsmanagement aan Hogeschool VIVES Zuid. Ervaring deed ze op in een schoonheidszaak in Roeselare.

“Hobby’s heb ik niet echt, maar ik durf toch te stellen dat het cliché ‘van je hobby je beroep willen maken’ bij mij zeker van toepassing is. Mijn beroep is mijn hobby, en dat geldt ook omgekeerd. Die passie voor schoonheid en welzijn, koester ik al van toen ik nog heel jong en klein was. Mijn vriend en ik zijn wel niet geboren en getogen in deze gemeente, maar dat doet niets af aan mijn ambitie. Kwaliteit leveren en klantvriendelijk werken, is mijn motto. Mijn specialiteit is huidverzorging naast de andere domeinen als make-up, laserontharing, en verbetering van de huid. Iedereen is welkom, want iedereen houdt toch van een mooie body, een zachte huid, er goed uitzien en een verzorgd voorkomen? Met dit instituut lossen we de verwachtingen graag in. De marketing en de promo zal vooral via Facebook en Instagram gebeuren. Of de verwachtingen heel hoog gespannen zijn? We zetten ons maximaal in voor de klant. Die garantie is een zekerheid en is cruciaal voor mij als zaakvoerder”, besluit Jolien Vandenbussche van Instituut Peau D’Or. (RV)

Instituut Peau D’Or, Bruggesteenweg 37 D, Ruiselede. Meer info: info@instituutpeaudor.be en 0479 01 01 66 en www.instituutpeaudor.be.