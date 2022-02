Jolien opent interieurzaak Bowls & Stories

In de Sint-Jakobsstraat 56 opende de uit Kortrijk afkomstige Jolien Leenknecht (25) de deuren van haar nieuwe interieurzaak Bowls & Stories.

De jonge onderneemster, die eerder in Brugge bij kruideniersketen Holland & Barret werkte, wil mooie items bij de mensen thuis brengen, unieke interieurs creëren en werken met items uit verschillende landen. Zo bestaat de collectie onder meer uit Marokkaanse poefs, vloerkleden en kussens, maar ook uit handgemaakte kokoskommetjes uit Bali. “Interieur is mijn passie. Van zodra ik een ruimte binnenkom, ben ik die in gedachten al aan het herinrichten. Ik hou van een relaxte sfeer en van ambachtelijk gemaakte producten”, vertelt Jolien.

“Ik doe heel veel inspiratie op tijdens verre reizen en ga mijn stukken ook zelf selecteren in landen als Marokko en Indonesië. Daar bestel ik rechtstreeks bij de ambachtelijke producenten.” Jolien runde eerder al een webshop en had een verkooppunt op afspraak in Zwevegem.

Ideale shoppingstad

“Ik heb altijd al geweten dat, als ik ooit een echte fysieke winkel zou opstarten, het in Brugge zou zijn. Door hier te werken heb ik de stad goed leren kennen. In elke stad zoek ik graag lokale winkeltjes op, want lokaal shoppen vind ik heel belangrijk. Daarom is het ook super om in deze straat een plaatsje te hebben tussen andere locals”, gaat Jolien verder.

“Brugge is voor mij de ideale shoppingstad en de Sint-Jakobsstraat is ook wel een heel leuke straat met veel beweging en nieuwe initiatieven.” In het pand waar Jolien nu haar fraaie decorstukken aan de man en vrouw brengt, huisde voorheen een damesboetiek. “Ik ken de uitbaatster daarvan en wist dat ze zou verhuizen en dat er hier dus een plaatsje vrijkwam”, lacht Jolien. (PDV)

Info: www.bowlsandstories.be