Jolien knipt in eigen haaratelier: “Onze garage omgebouwd tot een eigentijds en modern kapsalon”

Haar kinderwens om kapster te worden, ging al jaren geleden in vervulling. Met Haaratelier Jolien realiseert Jolien Vandemaele nu ook haar droom om een eigen kapsalon te runnen. Dat doet ze bovendien in de buurt waar ze opgroeide.

Jolien was de voorbije 12 jaar als kapster aan de slag in een kapsalon in Wevelgem. “Daar kreeg ik veel verantwoordelijkheid en dat zette me ertoe aan om de stap te wagen naar een eigen zaak”, vertelt ze.

Met haar echtgenoot Steven Durieu kocht ze een woning in de Sint-Niklaasdreef 13, vlakbij Ten Dries waar haar ouderlijk huis staat. “We hebben de garage omgebouwd tot een eigentijds en modern kapsalon, waar ik sinds september mijn klanten knip.”

Vegan haarproducten

“Als binnenkort alle aanpassingen in de woning zelf gebeurd zijn, zullen we ook naar hier verhuizen. In afwachting wonen we samen met ons vierjarig zoontje Henri bij mijn ma in Ten Dries.”, aldus Jolien. “Ik knip zowel dames, heren als kinderen. Als ik dan toch een specialiteit mag noemen: ik heb een vaste hand en kan erg goed ‘blazen’: van klanten krijg ik vaak te horen dat mijn brushings lang houden. Ik werk met vegan haarproducten van Nak Hair. Die bevatten natuurlijke veganistische ingrediënten”, aldus Jolien.

Haaratelier Jolien is enkel op zondag gesloten. Op maandag- en woensdagvoormiddag open van 7 tot 12.30 uur. Op dinsdag knipt ze van 8.30 tot 18.30 uur, op donderdag van 8.30 tot 19 uur, op vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 15 uur. Een afspraak maken voor een knipbeurt kan via 0476 40 45 26.