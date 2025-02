Joke (36) is gespecialiseerd in ouderen- en wondzorg: “Zorg is meer dan medische aspect”

Joke Coppens startte recent als zelfstandig verpleegkundige met een eigen praktijk. Ze legt in haar aanpak de nadruk op kwalitatieve zorg. Voor haar is zorg meer dan alleen een medische behandeling.

Joke Coppens (36) woont met haar man Jelle Lappiere en hun twee zonen Lio (9) en Noé (5) sinds een tiental jaren in de Tulpenlaan. “Ik ben van Ooigem afkomstig”, start Joke haar verhaal. “Na mijn middelbare studies heb ik verpleegkunde gestudeerd aan Aleydis in Waregem, dat nu als Vives Waregem-Tielt door het leven gaat. Ik heb mijn eerste werkervaring opgedaan in woonzorgcentrum Acropolis in Waregem, waar ik 10 jaar vaste nachtdienst heb gedaan.”

15 jaar ervaring

“Zowat 5 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de thuisverpleging. Dat was in een groepspraktijk. Een beslissing die ik eigenlijk al veel vroeger had moeten nemen. Thuisverpleging is echt mijn dada. Sinds december heb ik mijn eigen praktijk. Waarvoor ik garant sta? Met 15 jaar ervaring kan ik mij een gedreven thuisverpleegkundige noemen, gespecialiseerd in oudere- en wondzorg.”

“Mijn passie ligt in het bieden van warme en persoonlijke zorg aan mensen die ondersteuning nodig hebben in hun eigen vertrouwde omgeving. 24/7 help ik mensen in de regio Deerlijk-Harelbeke-Waregem graag met hun dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden, alle toiletzorgen, voorbereiding en toediening van medicatie, aan- en uittrekken van steunkousen, verzorgen van wonden, inspuitingen, toedienen van vaccinatie, sondevoeding…”

“Iedere zorgvraag probeer ik met evenveel liefde te verzorgen”

“Als zelfstandig thuisverpleegkundige werk ik met het derdebetalerssysteem. Dat betekent dat ik alles rechtstreeks regel met alle erkende ziekenfondsen. Zo hoeft men zich geen zorgen te maken over administratieve taken of hoge kosten. Iedere zorgvraag probeer ik met evenveel liefde te verzorgen, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de afkomst. Het hoofddoel is om de zorgvragers zolang mogelijk in hun eigen huis te verzorgen. Met een warm hart en een luisterend oor kom ik elke dag bij de mensen thuis. Voor mij is zorg zoveel meer dan alleen maar een medische handeling.”