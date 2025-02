John&Jane neemt Kadanz over: “Audiovisuele sector evolueert in hoog tempo”

John&Jane, gespecialiseerd in audiovisuele oplossingen voor events, kondigt de overname aan van Kadanz & Partners uit Boom.

Kadanz is een vertrouwde naam in de audiovisuele, presentatie- en productiewereld. De assets van Kadanz worden geïntegreerd binnen Deltarent, een onderdeel van de John&Jane Group. Daarmee wordt het aanbod verbreed en de interne knowhow versterkt. Zaakvoerder Geert Ceulemans van Kadanz wordt ‘head of video’ binnen John&Jane. “De audiovisuele sector evolueert in hoog tempo, investeringskosten tikken aan en ook de technologische lat ligt steeds hoger”, zegt Katrien Vermeire van John&Jane. “Voor kleinere bedrijven is het een uitdaging om gelijke tred te houden met de grote spelers op de markt.”