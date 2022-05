Johfra Cleaning uit Wevelgem nodigt Oekraïners uit in eigen taal

Johfra Cleaning is een lokaal bedrijf in de schoonmaaksector. Schoonmaken voor bedrijven is de hoofdactiviteit en de laatste jaren groeit het bedrijf. Het is op zoek naar nieuwe medewerkers. Het onthulde deze week een aangepast reclamebord dat zich richt naar de Oekraïense vluchtelingen in hun eigen taal.

Jeffrey Jaumin is enthousiast. “Het is algemeen bekend dat de schoonmaaksector medewerkers zoekt. Wij zijn actief in Zuid-West-Vlaanderen en plaatsen zoals iedereen advertenties. We hebben nu ook al een tijd een reclamebord in de Brugsesteenweg, maar er komt toch weinig respons. Daarom dachten we aan een win-winsituatie. De mensen uit Oekraïne komen hier toe en krijgen wel een eerste opvang, maar zij zouden ons kunnen helpen en wij kunnen hen helpen.”

Begeleiding

“Als enkele mensen uit die gemeenschap bij ons komen werken, dan verdienen ze een cent bij. En we helpen hen ook met papieren en met hun weg te vinden in deze nieuwe omgeving. Daarom gaan we een advertentie plaatsen in hun eigen taal. We willen hen persoonlijk aanspreken. We hopen ook dat zij zo snel mogelijk terug kunnen, maar ondertussen kunnen we elkaar van dienst zijn. Ons bedrijf heeft 40 jaar ervaring.”

“We steunen ons personeel en onze klanten zo goed mogelijk. We hebben werknemers die hier al 25 jaar zijn, dat wil toch wat zeggen. De mensen bij ons in dienst spreken vooral Nederlands en Frans. We werken hier op de grens, beide talen komen van pas. De Oekraïense mensen zullen begeleid worden. Ze zullen deel uitmaken van een ploeg met ervaren collega’s. En er zijn zeker mensen nodig.”

Na de storm met het saharazand, zijn er heel wat zonnepanelen die een poetsbeurt kunnen gebruiken. “Wij bieden dit aan, maar we kunnen zeker 10 tot 15 mensen extra inzetten. En we zitten nu al aan 75 medewerkers”, geeft Jeffrey nog mee.

(HV)