Johan verkoopt vleespakketten van zelfgekweekte Hereford-runderen: “Onze koeien zijn geen wandelende biefstukken”

Johan Christiaens verkoopt voor het eerst vleespakketten van zijn eigen biologisch gekweekte Hereford-runderen op zijn boerderij ‘Hierford’ aan de Lampestraat in Rollegem.

Johan is geboren en getogen in Rollegem. “Ik ben de vierde generatie van onze familie die hier op de boerderij woont”, zegt hij. “Mijn ouders hadden een klassiek vleesveebedrijf waar ze witblauw vleesvee kweekten.” Nu wonen Johan en zijn echtgenote Nancy Decruyenaere – die afkomstig is van Bavikhove – op de boerderij met hun zoon Thibaut (21) en hun dochter Axelle (18). “Het is er mooi wonen en het biedt veel opportuniteiten”, zegt Johan, die daarnaast boomtechnisch adviseur is. Het bedrijf heet ‘Hierford’, een woordspeling op het ras ‘Hereford’ dat er gekweekt wordt. “Biologisch en van hier”, voegt Johan er aan toe.

Hereford

Johan kweekte aanvankelijk het witblauw vleesvee verder zoals zijn ouders deden. “Toen mijn pa nog leefde kwam hij zolang het nog kon wat helpen.” Er werd ook geïnvesteerd in een nieuwe rundveestal. “Die intensieve landbouw met al de ‘commerce’ errond is echter mijn ding niet”, aldus Johan, die op zoek ging naar alternatieven. “Ik wou de weides verder gebruiken. De dieren die er rondlopen dat heeft wel iets.” Johan is ook wel milieubewust en natuurminnend en zette de stap naar biologische landbouw met Hereford-runderen, een ras afkomstig uit Engeland. De runderen zijn herkenbaar aan hun witte kop, hun bruine lijf en de witte streep in de nek. “Het ras sprak me aan wegens het zachtaardige karakter. Het zijn vriendelijke en aaibare dieren die nog eens mooi ogen in het landschap. Bovendien zijn ze goed inzetbaar voor natuurbegrazing en geven ze heel smaakvol vlees.”

Biologische landbouw

Johan ging op zoek en kon eind 2018 in Nederland 10 vrouwelijke runderen en een fokstier kopen. “Mijn doel is altijd geweest om zo dier- en milieuvriendelijk te kweken en dat lukt behoorlijk goed.”

Hij moest natuurlijk rekening houden met een omschakeling naar biologische productie die twee jaar duurt. “

De dieren kosten, er zijn de leningen voor de grond die verder lopen en er werd verder gewerkt aan het uitbouwen van de veestal en het optimaliseren van de werking.” Er werd gefokt en Johan kon her en der nog wat runderen bijkopen, zodat er ondertussen op verschillende weides 75 exemplaren rondlopen.

Onze koeien grazen in de weide op natuurlijk gekweekt gras aangevuld met kruiden

Johan legde ook contacten met Natuurpunt en kreeg van deze vereniging de weide aan ’t Schrijverke in Marke ter beschikking. “Daar graast een kudde van mijn runderen. Er komen ook nog runderen op een weide bij Vandecasteele in Aalbeke en er zijn nog gesprekken aan de gang voor andere plaatsen in Groot-Kortrijk waar begrazingsprojecten kunnen lopen. “Onze Hereford-runderen kunnen ingezet worden in natuurgebieden en zijn bijzonder geschikt voor de biologische landbouw. Het is charmant om zien, want de kalfjes lopen bij de runderen.”

Biologisch

“Enkele voorwaarden voor biologische landbouw zijn de buitenloop en natuurlijke bevallingen. Tegenwoordig zijn vele andere runderen zodanig gespierd door selectie zodat natuurlijke bevallingen niet meer lukken. Kalfjes worden door de koe zelf gezoogd en worden niet gevoederd met kunstmelkpoeder. Er mogen preventief geen geneesmiddelen toegediend worden en kunstmest en pesticiden in de weide zijn uit den boze. Onze koeien grazen in de weide op natuurlijk gekweekt gras dat aangevuld is met kruiden. Naast het grasvoeren krijgen ze ook spelt, eveneens op ons bedrijf zelf gekweekt. Ze eten ook van de houtkanten en de hagen en zijn hierdoor zelfredzaam. Een dier is slim, als het natuurlijk gedrag afleert zoals bij intensieve veeteelt gebeurt maak je het dom in de plaats. Ik wil inzetten op natuurlijke begrazing en afstappen van het invoeren van bijvoorbeeld soja om de dieren te voederen. Wat hier gedaan wordt is een meerwaarde voor de natuur. Onze koeien, kalfjes en ossen zitten vrijwel het hele jaar buiten.”

Verwerking

“Op vlak van vleeskwaliteit is Hereford totaal anders. Mensen zijn gewend om héél mager vlees te eten. Hereford is gemarmerd. Het vet dat tussen het vlees zit smelt mooi bij het bakken en zorgt voor een hele lekkere smaak. Het is zelfs niet nodig om er een saus bij te maken. Het vlees heeft zelf al een lekkere smaak.”

Johan voelt er zich ook goed bij dat hij de dieren met zijn biologische manier van aan landbouw doen de kans kan geven om ouder te worden. “Ze groeien trager en zitten buiten. Ze zijn gelukkig en kunnen langer leven. Door de langzame groei is het vlees ook niet geforceerd. Onze koeien zijn dus geen ‘wandelende biefstukken’.”

Johan laat zijn dieren slachten in Moeskroen. “Daar zijn ze biologisch gecertificeerd. Het doet me natuurlijk pijn om mijn dieren weg te brengen om te slachten, maar we zijn geen dierentuin hé. De vleesverkoop zal ook helpen om alles draaiende te houden. Ik bel ook eerst op om te weten wanneer de kalme momenten zijn. Ik wil dat het rund geen stress oploopt door in massa’s te moeten wachten op de slachttijd. Mijn betrachting is zelfs om mijn dieren per twee te slachten zodat ze nog minder stress hebben, maar de verkoop moet natuurlijk mee willen. Van 1 dier heb ik wel 40 pakketten van 5 kg vlees.” Het versnijden en verpakken gebeurt in Gullegem. Het slachten gebeurt twee weken voor de verkoop.

“Het vlees moet nog wat tijd hebben om te rijpen. Bij de verwerking is er bij ons vlees meer werk om het te versnijden doordat er minder uniformiteit is. Het vraagt meer handenarbeid.”

Eerste vleesverkoop

In september is er voor de eerste keer een vleesverkoop bij Hierford in Rollegem. “We verkochten enkel nog maar pakketten bij collega-biobedrijf Goed Ter Heule.” Er worden pakketten met het beste van de koe verkocht. “Je kan bewust van ons vlees eten, wetende dat de dieren hier heel gelukkig geleefd hebben en ook langer mochten leven. Ik verkoop ook geen kalfsvlees, want het is tegen mijn principes om kalfjes te slachten. De vrouwelijke runderen die we slachten zijn 6 à 8 jaar oud en konden al enkele keren bevallen. De ossen worden aan 3 à 4 jaar geslacht.”

In de pakketten steken hamburgers, steak, stoofvlees, gehakt, côte-à-l’os en entrecote. De pakketten omvatten zo’n 5 kg vlees dat vacuüm verpakt is en nog een tijdje in de koelkast kan bewaard worden. Je kan het natuurlijk ook in de vrieskast bewaren. “We garanderen lekker, kwaliteitsvol vlees, op een duurzame wijze hier gekweekt”, besluit Johan.

De pakketten kunnen besteld worden op www.hierford.be. Het afhalen kan op de boerderij in de Lampestraat 97 in Rollegem op vrijdag 2 en zaterdag 3 september. https://www.facebook.com/hierford