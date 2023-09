Johan en Els dragen bakkerij na 36 jaar over aan dochter en schoonzoon: “We hadden geen ervaring”

Johan Desmet (61) en Els Vanmullem (56) stoppen na 36 jaar keihard werken met hun bekende bakkerij in de Dorpsstraat in Koekelare. Het is tijd om stoom af te laten en van het leven te genieten. Dochter Marlies (30), die al jaren achter de toonbank staat, en schoonzoon Mario Devos (43) zetten de zaak vanaf 1 oktober met veel enthousiasme verder.

Els komt uit een landbouwersfamilie maar ging uit werken als opdienster in restaurant Groeneveld in Oostende en Johan was bakker en ging als bakkersgast aan de slag. “Maar plots deed zich hier een serieuze opportuniteit voor, want bakker Fiems hield het van vandaag op morgen voor bekeken en stopte. Wij kenden elkaar nog maar een jaar toen Johan kwam vertellen dat de bakkerszaak over te nemen was. We hebben daar serieus over gebabbeld, maar die unieke kans – een bakkerij en winkel in het midden van het dorpscentrum die vrijkwamen – mochten we niet laten liggen”, opent Els.

Startensklaar

“De vorige bakker hield er op een zondag mee op en wij openden de daaropvolgende vrijdag. Naar leveranciers moesten we niet uitkijken want er stond hier nog van alles, gaande van grondstoffen tot verpakkingsmateriaal. En de oven en de winkel waren tiptop in orde, dus we konden er meteen invliegen”, lachen Els en Johan, als ze aan die tijd terugdenken.

“De vorige bakker hield er op een zondag mee op en wij openden de vrijdag erna” – Johan Desmet en Els Vanmullem

“Het was meteen springen of verzuipen. We hadden niets voorbereid en ervaring hadden we ook niet. De stap van loontrekkende naar zelfstandige was toch groot en ervaring in die branche had ik helemaal niet. We hadden echt nog heel veel te leren. Ik zou die eerste drie weken toch niet opnieuw willen beleven”, bekent Els eerlijk. “Maar je bent ter schepe en je moet varen. Zelfstandige worden was een grote stap met een heel grote verantwoordelijkheid, ook al ben je op dat moment nog groen achter de oren, hé. Hoeveel en welke soorten brood moet je dagelijks bakken, welke en hoeveel patisserie moeten we produceren. Al die vragen spookten het eerste jaar door mijn hoofd. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werd na ons eerste jaar, de straat hier opengebroken en later het Concertplein met winkelpanden aangelegd met alle perikelen van dien”, klinkt het bij Els.

Grote eclairs

“Er is veel veranderd in de loop der jaren, niet alleen het dorpsuitzicht veranderde, maar ook de eetgewoonten van de mensen zijn veranderd”, pikt Johan in. “Vroeger was het meestal brood en op zondag eens pistolets en een stukje patisserie, nu eten sommigen alle dagen patisserie. Maar ook het bakkerswereldje is in de loop der jaren fel gewijzigd. Toen wij begonnen waren er nog dertien bakkerijen in het dorp, nu zijn er nog zes. Ja, bakker zijn is een zwaar beroep, hoewel dat nu al veel verbeterd is en ze minder voorbereidingen moeten treffen zodat ze op een later tijdstip kunnen beginnen bakken en toch nog een klein beetje een huiselijk leven hebben.”

Bakkerij Johan Desmet-Vanmullem heeft niet alleen in Koekelare naam en faam gemaakt, maar ook tot ver daarbuiten, vooral met de grote eclairs en stukken taart. “Ja, Johan was een flinke eter en een eclairtje was voor hem niet alleen lekker, maar ook een hongerstiller en zo redeneerde hij ook naar de klanten toe”, schaterlacht Els.

Ambachtelijk

“Het is en blijft hard werken, met alle stress van dien, want de grootwarenhuizen deden ook in Koekelare hun intrede en daar wordt ook brood en patisserie verkocht, maar als je kwaliteit levert en zoals wij nog ambachtelijk alles maakt, dan weten de klanten dit te waarderen. De klanten worden steeds op een vriendelijke manier bediend door mijn echtgenote en/of door mijn dochter Marlies. Een goeiedag, dankjewel en tot ziens, dat kost geen geld, hé”, geeft Johan nog mee.

Kleine attentie

“Maar aan alle mooie liedjes komt een eind. We hebben hard gewerkt, nu is het tijd om nog wat van ons leven te profiteren en dragen wij de zaak over aan onze dochter Marlies en haar partner Mario Devos en dochtertje Marieke. Mario, die nu nog als chef de biscuits, speculaas en macarons werkt bij de familie Lingier in Oostende, wordt vanaf 1 oktober de nieuwe bakker. En ja, ik zal tussendoor wel af en toe nog eens een handje toesteken, hoor”, besluit Johan, die samen met Els alle klanten langs deze weg bedankt voor hun jarenlange trouw.

Wie op 30 september en 1 oktober aanstaande de winkel een bezoekje brengt, wordt getrakteerd op een kleine attentie. (EVH)