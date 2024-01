Johan (60) stopt met Tanghe Elektro en Lingerie Infinity in Oudenburg: “Vanaf nu meer genieten”

2024 wordt voor Johan Tanghe uit Oudenburg het jaar van de grote veranderingen in zijn professioneel en politiek leven. “Ik heb de pensioenleeftijd bereikt en wil vanaf nu meer genieten en dingen doen die ik graag doe. Daarom zet ik bij Tanghe Elektro een stap opzij en wordt mijn zoon Matthias zaakvoerder”, vertelt Johan Tanghe.

Johan Tanghe wordt op 19 januari 61 jaar en dat vindt hij een mijlpaal in zijn leven. “Tijd gekomen om meer te genieten en te doen wat ik graag doe. En dat is zeker met de motor rijden.”

Op 1 januari was het 31 jaar dat Johan Tanghe zijn eigen zaak opstartte. “Voordien werkte ik bij Ostend Stores waar ik tien jaar instond voor het onderhoud van de machines. Daar heb ik veel geleerd. Intussen volgde ik avondschool elektriciteit en dat gedurende acht jaar. Ik begon in bijberoep als elektricien tot er meer en meer werk kwam en de tijd rijp was om volledig zelfstandig te worden. In de voorbije 31 jaar werkte ik wekelijks meer dan 40 uur, ook op zaterdag. Nu mag het dus wat rustiger en laat ik de zaak in handen van Matthias. Waar nodig zal ik wel nog wat bijspringen.”

Winkel over te nemen

Naast zijn elektrozaak is Johan Tanghe ook zaakvoerder van Lingerie Infinity in de Marktstraat. Op 8 augustus 2015 opende de winkel de deur. Johan ging er ook wonen en verliet zijn huis in de Oude Brugseweg waar de herinneringen aan zijn lieftallige echtgenote te zwaar werden. In juli 2009 kregen Johan en Matthias namelijk een harde klap te verwerken, toen echtgenote en mama Fabienne Tierssoone op 43-jarige leeftijd verongelukte tijdens een motorrit.

“De winkel is over te nemen en mocht iemand interesse hebben om ook het gebouw te kopen, dan is dat zeker een optie”

“Ik heb er lang over nagedacht, maar ook achter Lingerie Infinity zet ik een punt. De deur gaat dicht op 1 juli. Dankzij Ingrid, het gezicht van de winkel, heeft de zaak een mooie tijd gekend”, verzekert Johan.

“Of ik hier blijf wonen? De winkel is over te nemen en mocht iemand interesse hebben om ook het gebouw te kopen, dan is dat zeker een optie. Waar ik dan zal terecht komen, zien we wel”, stelt Johan Tanghe.

Naast zijn beroepsactiviteiten is er al 18 jaar zijn politiek engagement. “Ik nam in oktober 2006 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en was verkozen met 700 voorkeurstemmen. Ik genoot toen al enige bekendheid, want ben leider geweest bij KSA, animator op de speelpleinwerking, actief in ’t Scharnier en was medeorganisator van Polderrock. In 2011 werd ik schepen doordat Rita Meyns OCMW-voorzitter werd in opvolging van Romain Roose. De volgende legislatuur bleef ik schepen tot eind 2018 en we met CD&V in de oppositie kwamen. 2024 wordt ook het jaar van mijn afscheid aan de politiek”, aldus Johan Tanghe.

Te braaf voor politiek

“Ik heb het altijd graag gedaan, al was de combinatie met een eigen zaak wel moeilijk. Ergens spijt van? Neen, ik heb wel te weinig mijn eigen mening gezegd, ook binnen de eigen partij. Je komt naar buiten als groep, ook al ben je het soms niet eens met bepaalde zaken. Het is geven en nemen, maar ik voel me wel te braaf om aan politiek te doen. Politiek is soms hard, maar wel boeiend. Ik zal wat in Oudenburg gebeurt zeker blijven volgen. En ja, misschien zal ik de gemeenteraad wel van op de banken van de toeschouwers volgen.”

“Of ik door dat allemaal te stoppen in een zwart gat zal vallen? Beslist niet. Ik krijg nu veel meer tijd voor mijn grote passie: met de motor rijden. En dat doe ik ook als begeleiding van wielerwedstrijden in België en Luxemburg. En straks mag ik ook rally’s begeleiden. De motor, dat is mijn uitlaatklep”, besluit Johan.