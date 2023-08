Johan (56) lanceert eigen hondenvoedingsmerk

Johan Delie, die al van kinds af aan honden traint, neemt sinds kort ook nabij zijn woning in Ledegem zijn favoriete dieren onder zijn hoede. De kersvers Ledegemnaar bracht onlangs ook een eigen hondenvoedingsmerk op de markt en schrijft momenteel aan een boek over omgaan met honden.

De 56-jarige Ledegemnaar heeft een grote passie voor honden. “Als klein kindje ging ik al helpen in een hondenasiel. Toen ik veertien was, trainde ik mijn eerste hond.” Johan nam jarenlang deel aan hondenwedstrijden. Samen met zijn trouwe viervoeters nam hij aan verschillende disciplines deel. “Speuren, pakwerk, agility,.. Ik won heel wat wedstrijden met verschillende soorten honden.” Johan woonde een tijdje in het Brabantse, waar hij als zelfstandig hondentrainer aan de slag was. “Ik werkte daarna nog een tiental jaar in de privésector, maar bleef altijd honden trainen. Sinds ik terug in West-Vlaanderen woon, focus ik me terug volledig op mijn passie, de honden.”

Met Delie Dog Training ontfermt Johan zich momenteel over een honderdtal honden. Johan runt zijn bedrijf vanuit Harelbeke, maar startte onlangs ook met trainingen in de omgeving van zijn woning langs de Provinciebaan in Ledegem. “Spijtig genoeg leren heel wat trainers en baasjes hun hond verkeerd op. Ze gaan uit van de dominantietheorie waarbij de honden vaak zwaar gestraft worden. Ik probeer veel meer in de ‘brains’ van de hond te kruipen. Doordat ik al heel veel honden onder mijn hoede heb gehad, weet ik hoe ik ze op een liefdevolle manier kan opleiden.” Momenteel is Johan ook volop aan het schrijven aan een boek over gedragstherapie bij honden. Bedoeling is dat het boek tegen eind volgend jaar af is.

Gered van de dood

De hondenliefhebber is quasi elke dag urenlang bezig met het trainen van honden. Zelf heeft hij er zes in huis. “Daarbij verschillende dieren die ik van de dood heb gered.” Ondertussen houdt Johan zich ook, naar eigen zeggen maniakaal, bezig met hondenvoeding. “Onlangs bracht ik met Dog Food bij Delie Dog Training ook een eigen merk op de markt. Die goede voeding zorgt er ook voor dat ik na het trainen van een hond ook contact kan houden met de baasjes en zo de ontwikkeling van hun dier kan opvolgen.” (Bert Feys)