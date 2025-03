Joeri (33) opent trendy kapsalon in Knokke-Heist: “Intieme sfeer en kwaliteit staan hier centraal”

Na negen dagen renoveren openen Joeri Van de Perre (33) en echtgenoot Ariel (33) donderdag hun eigen kapsalon in Knokke-Heist. Met Studio Avenida – een knipoog naar het land waar ze elkaar leerden kennen – willen ze vooral kwaliteit bieden. “We willen geen fabriek zijn. Onze volledige focus gaat naar de klant”, zegt Joeri trots.

Joeri en Ariel waren de voorbije dagen druk in de weer om de inrichting van hun gloednieuw kapsalon volledig naar hun hand te zetten. Daarbij kregen ze steun van de papa en mama van Joeri en goede vriend Koen, gespecialiseerd in renovatie- en schilderwerken. “We wilden veel zelf in handen nemen om zo volledig onze eigen stempel en stijl door te drukken”, zegt Joeri. Voor menig inwoner van Knokke-Heist klinkt het adres trouwens ongetwijfeld bekend in de oren. Het koppel neemt namelijk intrek in het kapsalon waar Marylin Dewulf decennialang klanten ontving in MD Hairstudio. “Ik was vorige zomer al tweemaal gepasseerd en had op die manier gezien dat ze een overnemer zocht voor het pand”, legt Joeri uit. “Uiteindelijk ging ik langs voor een gesprek. Nog geen tien minuten later belde ik al om te zeggen dat ik de zaak zou overnemen.”

Al is een ‘overname’ misschien verkeerd uitgedrukt. Joeri en zijn echtgenoot zetten het pand volledig naar hun hand en geven het kapsalon ook een nieuwe naam: Studio Avenida. “Wat de mensen hier mogen verwachten? Een persoonlijke, intieme aanpak in de eerste plaats. De stijlen gaan van klassiek tot modern en zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn welkom”, stelt Joeri. “Het is niet de bedoeling om een groot kapsalon met veel personeel te worden. Dat geeft de mensen al snel het gevoel dat we een fabriek zijn. Weet je, ik hou vooral van kwaliteit. Dát zal hier centraal staan. Ik durf van mezelf te zeggen dat ik goed kan inschatten wat mensen in hun hoofd hebben om tot het juiste kapsel te komen.” (glimlacht)

Glaasje aanbieden

Joeri krijgt in de zaak de volle steun van echtgenoot Ariel. Die laatste neemt de wastafel en andere praktische zaken voor zijn rekening. Zo installeerde het koppel een bar in het kapsalon om wachtende klanten een glaasje te kunnen aanbieden. “In de toekomst is het ook de bedoeling een massageruimte te voorzien. Mijn echtgenoot is volop bezig zich daarin te specialiseren”, zegt Joeri, die in het verleden al negen jaar een eigen kapsalon uitbaatte in Oost-Vlaanderen.

“Tijdens de coronacrisis begon ik na te denken en volgde een verhuis naar Valencia”, doet Joeri zijn opmerkelijk verhaal. “Het is daar dat ik Ariel leerde kennen. Hij is afkomstig uit Chili en was er op ontdekkingsreis. Het klikte meteen en kijk, we zijn nu enkele jaren later en beslisten om samen deze stap te zetten hier in Knokke-Heist. Studio Avenida is een symbolische knipoog naar onze Spaanse ontmoeting”, besluit Joeri, die behalve kapper ook make-upartiest is. “Klanten kunnen hier dus voor een brede waaier aan mogelijkheden terecht. Al blijft kwaliteit en een persoonlijke aanpak in alles centraal staan.” (MM)