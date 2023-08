Jill en Balder starten met wijnhandel Bota in Sint-Andries: “Italiaanse en Oostenrijkse wijnen worden onze twee speerpunten”

Langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries openden Bruggelingen Balder Vandenbroucke en Jill Van den Berghe recent met Bota een eigen wijnhandel. Het is in de eerste plaats een winkel, maar er is ook een bargedeelte waar de klanten kunnen proeven.

Jill Van den Berghe werkte jarenlang in de horeca in Brugge: eerst in de Passeviet en daarna in de Stoepa. “Het was voor ons altijd een droom, en zeker van mijn echtgenote, om ooit zelfstandig te worden”, vertelt Balder Vandenbroucke. “Onze kinderen zijn 19 en 20 jaar en hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Ons idee kreeg steeds meer vorm, we namen een optie op een pand en zo ging de bal aan het rollen…”

Balder, die vroeger werkte voor Bacardi-Martini, is nu al 18 jaar actief bij wijnhuis Crombé in Kortrijk, waar hij verantwoordelijk is voor de verkoop. Balders broer Joachim Vandenbroucke is tevens actief in de horeca. Hij is al jarenlang de uitbater van restaurant De Trutselaar in het Tillegembos in Sint-Andries.

Sherryvat

“Het was altijd al mijn passie om iets met wijnen te doen”, gaat Balder verder. “Zo zijn we nu met Bota wat staat voor een sherryvat gestart. We wilden een krachtige naam, iets wat de mensen onthouden.”

Met Bota specialiseert het koppel zich vooral in Italiaanse en Oostenrijkse wijnen. “Dit zijn de twee speerpunten in ons wijnverhaal, waarbij we graag ook even uitwijken naar Zuid-Afrika. Wie bijvoorbeeld wijn uit een andere streek of land wenst, kan hiervoor ook bij ons terecht, zij het op bestelling. Die wijnen kunnen dan twaalf uur later geleverd worden. Daarnaast verkopen en serveren we enkele, ook lokale, aperitieven.”

Bota is een winkel met een bargedeelte. Een keuken is er niet. “We doen geen eten. Die ambitie hebben wij niet. We voorzien wel in tapas, charcuterie of kleine hapjes.” De winkel is dagelijks open van 14 tot 22 uur en op zondag van 10 tot 14 uur. Woensdag is de vaste sluitingsdag. Sociale media of een website is er nog niet. “Vanaf september komt dit er wel. Dat doen we bewust. We willen het stap voor stap doen en niet meteen holderdebolder van start gaan.” (ACR)