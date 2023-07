Jill (41) stond 22 jaar in brillenzaak, nu opent ze eigen winkel: “Pand in drie weken klaar gekregen”

Jill François opende deze week BeRIL in de Bruggestraat in Menen. Opmerkelijk, ze werkte 22 jaar in verschillende optiekzaken, maar besliste pas nu om haar eigen brillenwinkel te openen. Nog opmerkelijker, in amper drie weken friste ze haar pand op. “Tot mijn zeventiende aan de top gezwommen, het competitieve blijft erin.”

Brillen liggen netjes uitgestald, sommige op zelf ineengeknutselde meubeltjes. Een comfortabele stoel om even te verpozen kijkt uit op een stijlvolle spiegel. De kroonluchter zorgt voor gezelligheid. Jill François is duidelijk in haar nopjes in haar optiekzaak BeRIL by Jill. Sinds begin deze week staat de 41-jarige onderneemster uit Lauwe voor je klaar in de Bruggestraat in Menen. En dat mag op zijn minst opvallend genoemd worden.

Had je haar dat enkele maanden geleden verteld, dan verklaarde ze je zot. “Ik tekende pas begin juni voor het pand. In drie weken tijd kreeg ik het klaar. Een uitdaging, maar ik ben wel trots op het resultaat. Mijn vriend, die schrijnwerker is, maakte in enkele dagen tijd een meubel dat ik zelf ontwierp. De leveranciers schakelden snel zodat ik nu zo’n 300 brillen in mijn aanbod heb”, vertelt ze.

Veel ervaring

“Ik werkte al 22 jaar in de branche, waarvan vijf jaar als freelancer. Zo zwierf ik van Brugge tot Waregem. Dat ik nooit eerder de stap zette? Een gebrek aan durf wellicht. Het blijft toch een sprong in het onbekende. Het was ook nooit mijn ambitie, tot ik dit voorjaar er meer aan begon te denken. En ik wist dat dit pand vrij was.”

Afgekeurd bij rijkswacht door… ogen

“Ik had chemie gestudeerd in mijn middelbaar, maar ik wou bij de rijkswacht gaan. Daar werd ik echter afgekeurd door mijn ogen. ‘Waarom studeer je dan geen optiek?’, opperde mijn vader. En nu sta ik hier”, vertelt ze. Dat is niet alles. “In mijn jeugd was ik best wel een beloftevolle zwemmer. Zo was ik Belgisch Kampioen op de 400 meter wisselslag. Bij een ongeval tijdens mijn studentenjob blesseerde ik me echter aan de vinger en zat mijn carrière erop.”

Maar het competitieve heeft er altijd ingezeten – hoe presteer je het anders om in recordtijd een leegstaand pand tot een winkel om te toveren? Het sportieve zit er dus nog altijd in – niet alleen omdat ze binnenkort de Dodentocht wandelt. “Op termijn komt hier ook een sportieve hoek met lenzen en brillen. Elke sport heeft zijn specifieke vereisten en het is niet evident om je gading te vinden. Bovendien wil ik mijn klanten ook aan het sporten zetten. Daarom komt er een wall of fame waar élke sportieve prestatie aan bod kan komen.”

Naast sport zal er in BeRIL – verwijzend naar het materiaal waaruit de eerste brilglazen gemaakt werden – ook plaats zijn voor kleinere spulletjes – denk aan vaasjes, borden, kaarsjes en andere hebbedingetjes – én kunst. “In de etalage maak ik plaats voor lokale kunstenaars die er kunnen exposeren. Ik sprak bijvoorbeeld al met de Academie iets verderop. Ik wil echt wel inzetten op dat lokale verhaal.”