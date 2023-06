Jessie (37) realiseert droom met opening tweedehandswinkel

Met tweedehandswinkel ‘De tweede kans’ heeft de Nieuwstraat in Maldegem er een mooie zaak bij. “Je vindt bij ons alles, behalve meubelen”, zegt zaakvoerster Jessie Allemeersch enthousiast.

“Ik heb al altijd in winkels gewerkt en droom eigenlijk al lang van een eigen zaak”, aldus Jessie, die winkelverantwoordelijke was bij Kringloopwinkel Maldegem.

Duurzaamheid

“Daar kreeg ik de liefde voor tweedehandsspullen te pakken en besefte ik dat deze branche echt wel iets voor mij is. Ook het feit dat in onze wegwerpmaatschappij steeds meer mensen belang hechten aan duurzaamheid sterkte me in mijn beslissing.”

Kleding voor jong en oud, schoenen, handtassen, juwelen, speelgoed, boeken, huisraad, elektro, decoratie, breiwol en kleine doe-het-zelfspullen, in Jessies tweedehandswinkel vind je het allemaal.

Dertig procent

“Mensen kunnen stukken binnenbrengen, die we dan registreren en taxeren”, zegt Jessie. “Wanneer we erin slagen om de spullen te verkopen, ontvangen ze na twee maanden dertig procent van de verkoopprijs. Zaken die niet verkocht werden, kunnen weer opgehaald worden of kunnen ze gewoon bij ons laten”, klinkt het. (MIWI)

De tweede kans Nieuwstraat 50, Maldegem 0485 74 51 79 info@detweedekans.be www.detweedekans.be + Facebook en Instagram