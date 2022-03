Jesse en Julie starten geschenkenwinkel Troje

In het centraal gelegen pand waar ook Squair Media gevestigd is, startten Jesse Vanden Broeck en Julie Deleersnyder de geschenkenwinkel Troje. Je vindt er cadeautjes uit het Noorden waar je blij van wordt.

Jesse, die samen met Julie (promotor vrije tijd van de gemeente Deerlijk) en dochter Amélie aan de René De Clercqstraat woont, is een creatieve duizendpoot. Sinds enkele jaren runt hij in de Harelbekestraat Squair Media. Een jong en enthousiast grafisch bureau dat zich ontfermt over visuele communicatie voor papier of scherm. Hij is ook het creatieve brein achter Kaart van Troje. Wenskaarten die je bewust achterlaat tijdens bezoekjes bij familie of vrienden.

Met de geschenkenwinkel Troje is hij aan zijn derde project toe. “Klanten vroegen ons vaak naar dat ietsje meer om bij een originele kaart te geven. Zo zijn we op het idee gekomen om een al even originele geschenkenwinkel uit de grond te stampen. Waarom we enkel Scandinavische producten en merken verkopen? We hebben er ons hart verloren. Al jarenlang zwerven we in onze vakanties rond in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Bovendien stellen we vast dat nagenoeg ons hele interieur Deens en Zweeds is en dat we zelfs op Deense fietsen rijden. Er waren dus redenen genoeg om voor producten uit die landen te kiezen…”

Wat je hier vindt is altijd speciaal en nooit gewoon

Geluk uit het noorden

“Ons aanbod is heel divers: drop, keukengerief zoals snijplanken, onderzetters, kookwekkers, slakommen en tapasborden, decoratiemateriaal (kaarsen, gerecycleerde manden, wijndoppen, …), reisspeelgoed, kruidenmengelingen, silicone bloempotten, lampjes, wellnessproducten, schoenlepels, tassen vervaardigd uit gerecycleerde petflessen, de lachende mannetjes van Hoptimist… Nordic happiness ten voeten uit. We hebben voor alle leeftijden een leuk cadeautje in huis. Altijd speciaal en nooit gewoon. We kiezen bewust niet voor een webshop. Troje is in de eerste plaats een belevingswinkel en dat willen we voorlopig graag zo houden. Producten zien, ruiken, vastnemen: zo hebben we het graag. Alles is heel betaalbaar. De meeste zaken kosten minder dan 20 euro. We bewijzen met mooie betaalbare producten uit het noorden het tegendeel dat Scandinavië synoniem is voor duur. We zien het helemaal zitten met onze nordic happiness. Välkommen Till Troje …”

Troje is open van maandag tot vrijdag, van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur (op zaterdag enkel in de namiddag). Info: 056 77 91 31.