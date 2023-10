Jennifer Goemyne combineert kattenhotel met dierenoppas aan huis: “Ik probeer die beestjes te doorgronden”

Na een hondenpension te hebben uitgebaat in Ruddervoorde opende Jennifer Goemyne samen met haar partner Sebastien een kattenhotel aan de Nieuwe Steenweg in De Haan. Dat combineert ze met een hondenuitlaatdienst en dierenoppas aan huis.

Jennifer Goemyne (37) studeerde destijds af als dierenverzorgster, maar vond niet meteen haar draai op de arbeidsmarkt. “Tot ik op een dag de kans kreeg om een hondenpension uit te baten in Ruddervoorde”, vertelt ze. Dat was een droom die in vervulling ging. “Want ik ben altijd al dol geweest op dieren. Honden, katten, vogels, schildpadjes: ik heb als kind van alles in huis gehad.”

Een tijdje terug opende de Haanse samen met haar partner Sebastien Lejuste (40) haar eigen kattenhotel Liber Avem op de Nieuwe Steenweg. Dat combineert ze met een hondenuitlaatdienst en dierenoppas aan huis. “Ik hoorde van onze dierenarts dat daar veel vraag naar is in De Haan”, zegt ze.

“Ik hoorde van onze dierenarts dat daar veel vraag naar is”

“Niet alleen als mensen op vakantie willen, moeten ze op zoek naar opvang voor hun viervoeter. Ook bij een drukke job buitenshuis, of tijdens verbouwingen kan een kattenhotel de oplossing zijn. Schuwe dieren zijn dan weer meer gebaat bij een oppas aan huis, zodat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven”, klinkt het.

Vandaag zijn Feline en Nelly op bezoek. “’t Zijn allebei lievekes, maar Nelly is toch echt wel een heel bijzonder beestje. Vriendelijk, speels en gehecht – typisch voor een Maine Coon raskat”, leren we.

De liefde is wederzijds. “Als ik zie dat de poezen het hier naar hun zin hebben, schenkt dat mij enorm veel voldoening. Een van mijn vaste klanten kan bij aankomst niet rap genoeg z’n mandje uit. Hij loopt dan meteen naar zijn vaste kamertje”, glimlacht Jennifer.

Eigen karaktertje

Het leuke aan katten, zegt ze, is ook dat ze allemaal een eigen karaktertje hebben. “Een poezenfluisteraar zou ik mezelf niet noemen, nee. Maar ik zie het wel als een uitdaging om die lieve beestjes te proberen doorgronden. Gewoon al door te observeren, kan je veel leren over het karakter van een dier.” Zelf heeft Jennifer ook nog twee poezen rondlopen.

“Ik noem ze mijn muizenvangertjes”, glimlacht ze, “want ze komen af en toe eens thuis met een cadeautje. Behalve onze twee poezen namen we ook nog drie asielhonden in huis: twee Duitse schepers en een windhond. Het stond in de sterren geschreven dat ik op een dag een eigen dierenhotel zou openen.”

Buiten haar bezigheden met dieren is Jennifer ook schoorsteenveegster. “Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde, maar wel ideale combinatie buiten het drukke zomerseizoen”, besluit Jennifer.

Info: www.liberavem.be