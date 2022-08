Jelly’s Panani in Roeselare heropent twee panden verder: “Meer ruimte”

Na drie weken van verhuizen en verbouwen kan je vanaf dinsdag 16 augustus weer terecht bij Jelly’s Panani in de Delaerestraat in Roeselare. Voortaan zal je de broodjeszaak van Jelly De Gryse (36) en mama Dorine Cleenwerck (60) niet meer terugvinden in de Delaerestraat 9, maar wel twee panden verder, in de Delaerestraat 15A. “We zoeken het niet te ver, omdat we goed zitten in deze straat. Het nieuwe pand was voor ons een opportuniteit die wie niet konden laten liggen”, klinkt het.

Jelly’s Panani kunnen we ondertussen al een gevestigde waarde noemen in Roeselare. De broodjeszaak begon vele jaren terug onder de naam Panani. “Ik werkte toen al halftijds voor hen”, opent Jelly het gesprek.

“Toen bleek dat de eigenaar in 2006 zijn zaak wilde overlaten, heb ik niet getwijfeld. Ik was toen 20 jaar, dus dat was wel een grote en belangrijke stap in mijn leven. Maar door de ervaring die ik er had opgedaan als werkneemster wist ik dat ik dit moest doen.”

Geen stap in het onbekende dus, maar toch zou Jelly de stap niet alleen zetten. “Mijn moeder stapte mee in de zaak”, gaat ze verder. “Dat is wel heel speciaal. We zijn er samen vanaf het begin ingestapt en 16 jaar later staan we er nog steeds samen in. Dat zegt genoeg. Ik vind ook trouwens dat mijn moeder meer het gezicht is van de zaak dan ikzelf. Als je bij ons binnenstapt, dan is het meestal mama die je als eerste ziet.”

Bewuste keuze

Na 16 jaar vonden Jelly en Dorine het dan ook tijd om eens te vernieuwen. Wel niet in hetzelfde pand, maar twee panden verder in dezelfde straat. “We beschikken hier over veel meer ruimte en het pand is moderner dan het vorige. Ik had dit pand al langer op het oog en nu is het eindelijk zover. We hebben dit dan ook gekocht, wat ons wel interessanter leek op lange termijn.”

Heel ver zijn ze het dus niet gaan zoeken met Jelly’s Panani. “Dat is een bewuste keuze. In deze straat is het verhaal begonnen en hier willen we het ook graag voortzetten. We liggen hier ook centraal en dicht bij de scholen, die ook onze doelgroep zijn. Een verhuizing naar de andere kant van het stad zou geen slimme keuze zijn. We zijn hier gekend en dat willen we graag zou houden. Net als onze groene kleur, die hebben we ook bewust behouden. Het is herkenbaar bij het publiek.”

“Waarom zou ik het veranderen? De mensen zouden denken dat er een nieuwe zaak is.” Zoals altijd vraagt een verhuizing en een verbouwing om behoorlijk wat werk. “De inrichting heb ik zelf bepaald. Voor de verbouwingen heb ik eigenlijk alles te danken aan mijn man. Hij zit in het vak en heeft alles van A tot Z op zich genomen. Ik stond hem bij waar nodig, maar zonder hem zou dit nooit gelukt zijn. In een kleine drie weken hebben we alles afgewerkt.”

Uitbreiding

Het assortiment van Jelly’s Panani bestaat uiteraard hoofdzakelijk uit belegde broodjes, maar naar verloop van tijd werd het wel uitgebreid. “Ondertussen bieden we ook slaatjes, pasta’s en panini’s aan. We moesten mee met onze tijd; we konden niet achterblijven. Maar met de verhuizing is het wel de bedoeling om ons huidige assortiment nog wat uit te breiden. In het vorige pand was dit geen optie wegens plaatsgebrek. Nu hebben we meer dan voldoende ruimte om dit wel te doen. Wat we exact zullen doen, houd ik nog even voor mezelf tot de opening”, sluit Jelly af.