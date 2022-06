Jelle Rutsaert wordt Ruiseleeds gezicht van ‘Ik koop lokaal’

Voor de vierde keer zocht OCWest, de Ondernemerscentrale West-Vlaanderen, in alle gemeenten naar het gezicht voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. Jelle Rutsaert van kantoor ‘Vastgoed en Advies Jelle Rutsaert’ werd de laureaat voor Ruiselede.

Jelle Rutsaert startte zijn immobiliënkantoor op in 2018 in de Kasteelstraat. Dit najaar verhuist het kantoor naar een ruimer pand aan de overkant van dezelfde straat. Tussen 13 april en 10 mei kon het grote publiek stemmen. Jelle behaalde ruim 500 stemmen.

“Wat nu concreet met deze titel gebeurt, is nog even afwachten”, aldus Jelle. “Ik denk dat de campagne die ik in de herfst van het eerste coronajaar 2020 lanceerde veel stemmen van respect en waardering opleverde. Dat was een heel toegankelijke website met alle gegevens van lokale handelaars. Vlot hanteerbaar en snel door te klikken voor alle contactgegevens. Die website wordt nog wekelijks geconsulteerd.”

“Ook met mijn kantoor focus ik sterk op Ruiselede, wat een valabele troef is. Ik apprecieer deze onderscheiding ten zeerste, vooral omdat het precies over het stimuleren van handel in eigen omgeving gaat. Met zeven deelnemers op een populatie van 5.400 mensen is het Molendorp heel sterk vertegenwoordigd. De titel ‘Ik koop lokaal-ambassadeur’ zal me verder in die richting leiden, dat staat rotsvast. Deze campagne beklemtoont de rol en de functie van de lokale winkelier en biedt tal van voordelen, zoals de hechtere en persoonlijkere service, jobcreatie en als investering in de eigen economie”, evalueert Rutsaert. (RV)

Info: Vastgoed en Advies Jelle Rutsaert, Kasteelstraat 10, 0494 16 12 26.