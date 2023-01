Jelle Deschout beoogt met Jaydee een ‘community’: “Méér dan een skateshop”

Jelle Deschout (36), in 2006 op jonge leeftijd kampioen van België skateboarden geworden en intussen al 25 jaar plankgas aan het geven op wieltjes, heeft de skateshop Snav aan het begin van de Aartrijkestraat in Torhout overgenomen en tot Jaydee omgedoopt. Jelle woont nu met zijn gezin op de Baliebrugge in Ruddervoorde, maar is een geboren en getogen Torhoutenaar. Zijn ouders wonen trouwens nog altijd in de Groenhovestraat. “Jaydee moet méér dan een skateshop worden”, zegt hij. “Ik wil er een community van maken.”

Jelle en zijn vrouw Fleur Anne (ook 36) zijn al 16 jaar samen en hebben twee dochters, Babette (10) en Roza (8). Jelle heeft twee jaar biologische landbouw gestudeerd en voor de rest de wereld rondgereisd met zijn skateboard. Ook had hij drie jaar, van 2010 tot 2013, een eigen skateshop in Brugge, die eveneens Jaydee heette, genoemd naar zijn initialen J en D. “Ik ben toen met die shop moeten stoppen”, zegt hij. “Ik was achteraf gezien nog te jong voor zo’n zaak.”

Langslopen zonder te kopen

Dit keer is het Jelle wél menens om van Jaydee aan de overzijde van het cultuurcentrum de Brouckere een langdurig succesverhaal te maken. “Mijn liefde voor het skateboarden is nog altijd intens, al neem ik tegenwoordig nog maar zelden aan een wedstrijd deel”, zegt hij.

“Maar de kriebel blijft om op dat plankje te gaan staan. En om anderen te prikkelen om dat ook te doen. In de shop zal alles te koop zijn wat met het skaten te maken heeft: de skateboards, de toebehoren, de specifieke kleding en noem maar op.”

“Ons miniparcours is een unicum om te fingerboarden”

“Maar wie wil langslopen zónder iets te kopen, is even welkom in Jaydee. Ik zei al dat ik van mijn winkel op de eerste plaats een community wil maken, een tweede thuis voor de skaters. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en… aan fingerboarden doen. Zo’n fingerboard is een miniatuurversie van een skateboard. Het is de bedoeling hem met je vingers te besturen in plaats van met je benen bij het echte skateboarden.”

“Zo kun je de skateboardtrucs met je vingers nabootsen. Dat is momenteel heel populair. Ik doe trouwens zelf ook aan fingerboarden. Zo kan ik pochen dat ik het skateboarden écht in de vingers hebt (lacht). En je moet er bij slecht weer niet eens voor naar buiten. Je hebt er bovendien weinig plaats voor nodig.”

Drie dagen in de week open

Wie op een miniatuurparcours wil fingerboarden, kan daarvoor volledig gratis in de Jaydee-shop terecht “Ik heb er samen met vrienden een unicum uitgewerkt”, zegt Jelle niet zonder trots. “Een straatje met hindernissen, schansen, een trottoir en noem maar op. Alles in het klein om er met zo’n fingerboard trucjes op te kunnen uithalen. Ik ben blij als jongeren hier met hun fingerboard zich komen amuseren.”

“Tien keer beter dan op hun smartphone bezig te zijn of aan een of ander scherm vastgekluisterd te zitten. Ik denk dat je het parcours dat ik hen in Jaydee aanbied, nergens elders zult kunnen vinden. Het is gerealiseerd samen met het bedrijfje Stoned Obstacles.”

Uniek: een miniskateparcours voor fingerboarden. © JS

Jaydee is drie dagen in de week open: op woensdag, vrijdag en zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur. Elke woensdag kunnen er ook bestellingen afgehaald worden van bioboerderij De Zaaier uit Ruddervoorde, uitgebaat door Diederik Steyaert.

“Vanaf maart wil ik op het stedelijke skatepark elke zaterdag van 10 tot 11 uur skateles geven”, zegt Jelle. “Ik ben dat project momenteel nog op poten aan het zetten.”