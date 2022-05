Jean-Michel Torresan ontvangt Unizo HIB-label voor zijn ambachtelijk geproduceerde kroketten

Brecht Clyncke, regioverantwoordelijke Unizo NoordWest-Vlaanderen, reikte samen met de Brugse schepen Pablo Annys het HIB-label uit aan Knokke-Heistenaar Jean-Michel Torresan, zaakvoerder van Den Ambacht. Het Handmade-in-Belgium-label verdient hij voor het ambachtelijk produceren van kaas- en garnaalkroketten vanuit zijn atelier in de Ierse Zeestraat in Zeebrugge.

“Vandaag weet je als consument niet altijd meer zeker wat je koopt. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. En die vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten. En de term ‘ambachtelijk’ is, in tegenstelling tot Frankrijk, in België niet beschermd. Iedereen kan zichzelf ‘ambachtelijk’ noemen. Daarom lanceert Unizo het label Handmade In Belgium, kortweg HIB. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Het is een jury van ondernemers en experts”, aldus Brecht Clyncke.

Grootmoeders recept

Unizo reikte het label uit aan ondernemer Jean-Michel Torresan uit Knokke. Hij wordt zo Unizo-ambassadeur van HIB. Als telg van een echte vissersfamilie is de liefde voor de zee hem met de paplepel ingegeven. Grootvader Torresan was in zijn vroegere jaren garnalenvisser en van oma Alice leerde hij garnalen pellen en ze te verwerken tot ambachtelijke kroketten. Na een opleiding aan de hotelschool ‘Ter Groene Poorte’ in Brugge, maakte Jean-Michel er een missie van om oma’s kroketten verder te verfijnen, zonder hun authentieke smaak te verliezen. Op dagelijkse basis werden kroketten geserveerd in het restaurant van zijn ouders, visrestaurant ‘De Marmiet’ in Knokke. Na verloop van tijd steeg de vraag of Jean-Michel voor andere collega-restaurateurs ook kroketten kon maken. ‘Den Ambacht’ werd geboren. Ondertussen zijn de kroketten terug te vinden in een 30-tal Vlaamse verkooppunten.