Jean-Marie en An stoppen na 37 jaar met hun slagerij in Tielt: “Tijd om te genieten”

Bijna 37 jaar nadat ze de deuren van hun slagerij in de Kortrijkstraat voor het eerst opengooiden, hebben Jean-Marie Roets (61) en zijn echtgenote An Rotsaert besloten dat het mooi geweest is. Het koppel bereikte onlangs de pensioengerechtigde leeftijd en besloten dan ook om hun beenhouwerij te koop te zetten. “Al wil dat niet zeggen dat we nu volledig gaan stilvallen”, lacht Jean-Marie.

Beenhouwerij Jean-Marie & An huist al 37 jaar lang in de Kortrijkstraat en groeide er uit tot een van de gezichten van de ‘delicatessenvierhoek’ met ook nog een kaaswinkel, een viswinkel en een bakkerij naast en over de deur.

“We hebben hier in 1985 onze intrek genomen nadat de vorige eigenaar failliet gegaan was en het pand anderhalf jaar lang had leeggestaan”, blikt Jean-Marie terug. Op een korte periode slaagden Jean-Marie en An er vervolgens ook in om een gevestigde waarde te worden in de stad.

“Nochtans was dat niet vanzelfsprekend”, pikt Jean-Marie in. “Ikzelf ben immers van Veurne afkomstig en An van De Panne, waardoor we hier aanvankelijk niemand kenden. Daarnaast hadden we door het faillissement van de vorige eigenaar ook geen enkel idee van de omzet die hier gedraaid werd en was er door de lange leegstand geen cliënteel om op terug te vallen.”

Florerende zaak

Toch vonden de twee snel hun draai en bouwden ze een florerende zaak uit. “Al vergde dat veel werk”, zegt Jean-Marie. “Zelfs op vandaag draaien we immers nog heel wat uren. Zo begint mijn dag hier vaak al rond 5.30 uur en stop ik pas rond 19.30. Ook in het weekend is er van veel uitrusten geen sprake en is het hard werken geblazen.”

Het is dan ook vooral dat laatste dat begint door te wegen. “Vooral omdat je veel moeten laten schieten als je een eigen zaak hebt. Het moet altijd passen als je bijvoorbeeld naar een familiefeest wil gaan.”

Genieten

Nu Jean-Marie onlangs de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, besloot hij dan ook dat het genoeg geweest is. “Ik heb 45 jaar gewerkt. 37 jaar daarvan als zelfstandig beenhouwer. Ik denk dan ook dat het tijd is om wat meer te gaan genieten.”

Al wil dat niet zeggen dat hij helemaal niets meer gaat doen. “Ik ben niet van plan om stil te vallen”, zegt hij overtuigd. “Ik wil zeker bezig blijven. Ik ben nog mààr 61 hé. En er is werk genoeg. Ik zal dus zeker nog bijspringen bij mensen in de branche. An zal zich dan weer meer gaan toeleggen op de kleinkinderen.”

Te koop

Dat maakt wel dat de zaak sinds kort te koop staat. Het koppel wil gerust aan iedereen verkopen, al heeft Jean-Marie wel een voorkeur. “In een ideaal scenario is er een jonge slager die de zaak wil overnemen. Daar hoop ik toch stiekem op. Zeker omdat er op deze locatie al zeker sinds 1930 altijd al een slager gezeten heeft. Maar goed, als iemand anders de vraagprijs op tafel wil leggen, gaan we het natuurlijk gewoon verkopen.”

“Mocht het uiteindelijk wel een slager zijn, zouden we als extra geste ook alle machines laten staan. Dat kan voor hen een extra duwtje in de rug zijn. We zitten alleszins op een perfecte locatie, zo dicht bij de Markt, omringd door andere delicatessezaken”, aldus Jean-Marie.

Wanneer An en Jean-Marie stoppen is nog geen uitgemaakte zaak. “Zolang we geen overnemer gevonden hebben, doen we verder. Dat kan nog een week zijn, een paar maanden of een jaar. Dat is voor ons ook koffiedik kijken”, besluiten ze.

(TM)