Jean-Marie Dedecker opent officieel totaal vernieuwde chocolatier Van Nevel in Diksmuide

Langs de Woumenweg in Diksmuide werd vrijdagavond 27 oktober de gloednieuwe winkel met atelier geopend van Van Nevel. Zaakvoerders Mieke Vanrobaeys en Jeroen Bailleul kregen het bezoek van hun vriend en burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker. Hij knipte met veel plezier het lintje door.

Naast chocolade is de specialiteit van Van Nevel ook het maken van ambachtelijk ijs. In de zomer toeren ze met acht ijswagens op bijna alle campings in Middelkerke. Ook dat was de reden dat Jean-Marie Dedecker het ondernemend koppel een bezoekje bracht.