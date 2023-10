Jean-Luc Wybouw is 50 jaar heren- en dameskapper: “Ik wilde mijn kennis doorgeven”

Sinds 1973 runt Jean-Luc Wybouw (70) zijn kapsalon aan de Marktstraat 48 in Harelbeke. Hij won verscheidene prijzen, kreeg eretekens en is ‘Laureaat van de Arbeid van België’. Maar Jean-Luc is meer dan dat: hij gaf jarenlang les, speelde muziek en vliegt met een sportvliegtuigje.

Jean-Luc Wybouw is afkomstig uit Torhout en genoot in RMS Torhout en Normaalschool Blankenberge Latijn, wiskunde en een stageopleiding kapper van vier jaar en twee jaar bedrijfsbeheer. Hij ging als 14-jarige op leercontract voor kapper. “Ik leerde er alles, van techniek en wassen en knippen tot mise-en-plis en permanent zetten. Ook oudere mensen kappen. Ik kreeg in de school zelfs de Eerste prijs Dameskapper”, glundert Jean-Luc, die in oktober 1973 in de Marktstraat van start ging als zelfstandig dames- en herenkapper.

“Later ging ik tijdens mijn wekelijkse sluitingsdag op maandag ook nog eens lesgeven aan het Vormingsinstituut, nu Syntra. Ik wilde graag mijn kennis doorgeven en maakte zelf mijn cursussen op met voorbeelden van technieken en illustraties.”

Jean-Luc zit er ook in de examencommissie. In 1999 won kapper Jean-Luc de Schwarzkopfprijs. “We moesten het voor elkaar krijgen om van klanten een foto te maken nadat wij de dames een volumekapsel hadden gegeven dat dagelijks draagbaar was. Ik stuurde een 20-tal kapsels naar de jury op won. Voor mij was deze prijs toen niet enkel de kroon op het werk, maar meteen ook een stimulans om er nog een tijdje mee door te gaan.”

Geluksgetal

Jean-Luc was met deze prijs niet aan zijn proefstuk toe. “Eind de jaren 80 mocht ik in Charleroi de prijs van De Beste Vakman van België in ontvangst nemen. Ik moest in twee dagen vijf proeven afleggen: onder meer iemand met lang haar een kort kapsel aanmeten en iemand een eerste kleuring geven”, zegt Jean-Luc, die ook het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België kreeg, na het zilveren en het bronzen erekenteken.

Jean-Luc houdt ook van muziek. “Ik speelde in het orkestje The Firefighters en speelden op kermissen, bals, huwelijken. Een mooie tijd.” Jean-Luc is van vele markten thuis: zo vliegt hij graag als copiloot met een sportvliegtuigje. “Dat is uniek, hoog in de lucht en ontspannend.” In zijn vrije tijd houdt Jean-Luc van reizen. “Liefst naar landen rond de Middellandse zee, voor hun cultuur.” Jean-Luc trouwde met Kathy Beernaert op 20 juli 2007. “Als je de datum in cijfers schrijft, lees je 20/07/2007. Zeven is ons geluksgetal”, besluit Jean-Luc.