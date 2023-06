Jean-Baptiste en Bert lanceren Soles Podologie: “Innovatief en toegankelijk”

De jonge ondernemers Jean-Baptiste Platteau (25) en Bert Leroy (23) hebben onlangs hun start-up Soles gelanceerd onder de noemer Soles.be. Het bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om op maat gemaakte zolen te bestellen, zonder dat ze hun huis hoeven te verlaten.

Het concept van Soles is gebaseerd op een eenvoudig passen-pakket dat via de post naar de klant wordt verzonden. Hiermee kan de klant zelf zijn voetafdrukken nemen en het pakket terugsturen. Vervolgens verwerkt een professionele podoloog het pakket en worden de op maat gemaakte zolen binnen de twee weken bij de klant afgeleverd. Dit alles zonder afspraken of administratieve rompslomp, waardoor de klant tijd en geld bespaart. Waarom zouden mensen op maat gemaakte zolen nodig hebben? “Voetproblemen kunnen invloed hebben op het dagelijks leven. Mensen met platvoeten of voetboogproblemen kunnen bijvoorbeeld last krijgen van rug- en kniepijn. Op maat gemaakte zolen kunnen helpen om deze problemen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren”, zegt oprichter Jean-Baptiste Platteau. Het idee voor Soles ontstond toen Jean-Baptiste zelf op zoek was naar op maat gemaakte zolen. “Ik kwam er al snel achter dat de traditionele manier van werken, waarbij je een afspraak moet maken bij een podoloog en vervolgens nog een aantal keer moet terugkomen voor de juiste zolen, niet alleen tijdrovend, maar ook duur kan zijn. Met Soles willen we dit proces een stuk vereenvoudigen.”

Een stap verder

Soles.be gaat echter nog een stap verder. Het bedrijf biedt namelijk ook een unieke abonnementsformule aan, waarbij klanten automatisch na een bepaalde periode, bijvoorbeeld elke twee jaar, een nieuw paar op maat gemaakte zolen in de brievenbus ontvangen. “Dit betekent dat klanten altijd beschikken over de juiste zolen en geen afspraak meer hoeven te maken bij een podoloog. Dit concept is niet alleen innovatief, maar zorgt er ook voor dat podologie toegankelijker wordt voor een groter publiek.”

Jean-Baptiste en Bert hebben beiden een passie voor innovatie en technologie. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de Erasmushogeschool Brussel. De twee zijn ervan overtuigd dat Soles een succesverhaal kan worden. Ze hebben al veel positieve feedback ontvangen van klanten die de service hebben uitgeprobeerd en merken dat er veel vraag is naar dit type van diensten.

pakket

“We willen dan ook in de toekomst blijven innoveren en uitbreiden, zo willen we ook via schoenwinkels en apothekers de op maat gemaakte zool fitting-pakketten aanbieden, om zo nog meer mensen te kunnen helpen.” Soles biedt steunzolen, inlegzolen, pantoffels, kousen, sandalen, slippers… aan.

“In plaats van het traditionele pad van verwijzingen en overbodige tests, maken we het proces snel en eenvoudig. Dankzij de nauwe samenwerking met partnerpodologen Podologie Hermans en Skikk kunnen we garanderen dat klanten altijd de beste zorg en comfort krijgen. Onze producten zijn ontworpen voor betaalbare prijzen, zodat iedereen de kans krijgt om voetproblemen op te lossen zonder dat dit ten koste gaat van de portemonnee.”