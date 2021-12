Je voeten hebben geen geheimen voor Evelyne uit Koolskamp

Goed nieuws voor je voeten! Evelyne Iterbeke is voetreflexoloog en startte in de Tieltsestraat 40 in Koolskamp haar eigen praktijk. Maar wat houdt voetreflexologie juist in? We gingen het haar vragen.

Eerst wil Evelyne zich aan je voorstellen. “Ik ben afkomstig uit Tielt, maar ik heb de liefde gevolgd en ben zo terechtgekomen in Koolskamp. Ondertussen woon ik hier al 11 jaar en heb ik samen met mijn man twee dochters, Nore en Iona”.

Evelyne werkt al jaren in de natuurwinkel ‘De Kruidenmozaïek’ te Roeselare. Ze verkoopt daar vooral voedingssupplementen, luistert naar de klanten en probeert het juiste advies mee te geven. Na verschillende medische opleidingen, vooral theoretisch gericht, wou ze iets met haar handen doen. “Toen ik drie jaar geleden startte met de opleiding voetreflexologie wist ik meteen dat dit iets voor mij was. Dit was en is meteen mijn grote passie”.

Reflexologie heeft als doel de persoon als geheel te behandelen. Een reflexoloog voert met de vingers een gedoseerde druk op de reflexpunten van de voeten uit. Reflexpunten staan in verbinding, via de zenuwbanen, met delen van je lichaam. Door een druk uit te oefenen, zet men een reflexpunt in werking dat een bepaald orgaan of een ander deel van het lichaam prikkelt en stimuleert om zo spanningen te verminderen. Door de spanning weg te halen, komen afvalstoffen vrij, verlicht de eventuele pijn en wordt de bloedcirculatie bevorderd. Voetreflexologie is een zachte, aangename, ontspannende, natuurlijke en veilige methode voor iedereen, zowel voor jong als oud. Het is voor iedereen toegankelijk.

Leuk cadeau

“Sinds 1 oktober ben ik gestart in bijberoep met een eigen praktijk: VIE. Vie verwijst naar het leven, maar het staat ook voor Voetreflexologie Iterbeke Evelyne. Wil je even puur ontspannen, heb je last van allerlei kwaaltjes of zoek je naar een evenwicht in jezelf? Benieuwd naar een sessie of wens je iemand te verrassen met een origineel cadeau? Maak een afspraak of bel voor meer info op 0476 28 00 21. Ik kijk alvast uit om jou te ontmoeten! Neem ook een kijkje op www.facebook.com/VoetreflexologieIterbekeEvelyne”. Evelyne woont in de Lichterveldsestrtaat, maar oefent haar praktijk uit in de Tieltsestraat 40.

(JM)