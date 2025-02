Jarige kraanbedrijf E-Crane stelt vernieuwde kraan voor

Veel mensen in Maldegem weten niet dat er in de Koekoekslaan in Adegem een bedrijf is dat kranen maakt die over de hele wereld worden ingezet. De firma heet dan ook niet toevallig E-Crane Worldwide. CEO Lieven Bauwens blikte voor ons terug op de groei van het bedrijf. “Nadat Sobemaai, waar ik tewerkgesteld was, de deuren sloot, hebben wij met enkele collega’s in 1990 in Eeklo een studiebureau opgericht. Twee jaar later begonnen we met serviceactiviteiten en werkten wij samen met kraanconstructeurs. In 1995 voegden wij revisie en ombouw van evenwichtskranen aan onze activiteiten toe. Een jaar later pakten wij met onze eerste E-Crane uit. Wij zochten en vonden onze weg in de wereld van de kranen. Om onze vleugels verder te kunnen openslaan, ging wij met E-Crane in de VS van start. In 2001 verhuisde ons bedrijf van Eeklo naar Adegem en een jaar later was er daar uitbreiding op onze site nodig. Wij begonnen destijds met zeven mensen. Nu werken er in Adegem vijftig mensen. Een grote stap in ons bestaan kwam er in 2012 met de overname van een Pools toeleveringsbedrijf Famaba. De firma heet nu E-Crane Towers Famaba. Het bedrijf met meer dan 100 werknemers bouwt nog steeds kranen en torens. Er zijn de afgelopen jaren ook nieuwe vestigingen bijgekomen in Azië (2016), Indonesië (2018) en een nieuw centrum in New Iberia in de VS.”

Nieuwe versie

E-Crane Worldwide wilde zijn 35ste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De firma heeft haar kleine havenkraan in een nieuw kleedje gestoken. Tijdens de opendeurdagen stond het nieuwe juweeltje, de nieuwe versie van de havenkraan (700-Serie E-Crane), te pronken. De full-optionversie op rupsen heeft een draagwijdte van 32 meter en een capaciteit van ruim 10 ton. De kraan zelf weegt 150 ton. Volgens ingewijden is de vernieuwde kraan een perfecte machine voor de schrootverwerkende industrie en overslagbedrijven van bulkgoederen in kleine havens. De 35ste verjaardag van het bedrijf is zeker geen eindpunt. “Wij hebben nog plannen voor de toekomst en onderhouden ook goede contacten met de scholen in onze regio. Mogelijks vinden afgestudeerden van die scholen de weg naar ons bedrijf”, gaf de heer Bauwens nog mee. (LV)