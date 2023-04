Jan Palfijnstraat krijgt opnieuw een buurtbakkerij dankzij gewezen klanten

Op de hoek van de Jan Palfijnstraat en Oude-Vestingsstraat komt opnieuw een buurtbakkerij. Eind september verkochten zaakvoerders Bart Decruyenaere en Eveline Decreus en winkelbediende Roos Sabbe voor het laatst brood in bakkerij Decruynaere. De bakkerij wordt in juli nieuw leven ingeblazen door gewezen klanten Deborah Vandenbussche (43), met steun van haar man Stijn Strynckx (43).

Voorlopig werkt Deborah nog als loketbediende bij het ziekenfonds Solidaris Kortrijk. Stijn blijft voltijds werken bij de technische dienst van Zorggroep H. Hart, maar zal ’s morgens en in het weekend bijspringen. De afgelopen vijf jaar, sinds ze er wonen, waren Deborah en Stijn vaste klanten bij bakkerij Decruynaere. “We vonden het natuurlijk jammer dat ons vers brood, zo dicht bij huis, verdween. Zeker als we ’s avonds op weg naar huis vergeten brood te kopen. Eens snel de deur uit naar de bakker verderop zit er niet meer in”, vertelt Stijn.

Deborah droomde ervan om samen met Stijn een koffiehuis te openen. “Maar die schieten uit de grond als paddenstoelen (lacht). Zo’n eigen bakkerijtje leek me wel leuk, maar met een voltijdse job, de werkdruk, drie kinderen leek dat een verre droom. Tot het pand van Decruynaere te huur stond. Toen is het allemaal heel snel gegaan.” Met de aanmoediging van Stijn sprong Deborah in dit nieuw avontuur. De ruwe indeling met toonbank werd in het pand van de gewezen bakkerij behouden, alleen zaken zoals een kassa en broodsnijmachine moeten aangekocht worden. “Voor de rest moet het enkel nog wat opgefrist worden. Daarnaast willen we ook meeneemkoffie aanbieden”, zegt Deborah. Daarmee mikt het koppel op de passage naar het station toe en de studenten in de buurt. “Zo denken we bijvoorbeeld ook aan een studentenkorting bij het aankopen van een ontbijtkoek met koffie”, zegt Stijn. Hun bakkerij, waarvan het koppel de naam nog niet wil vrijgeven, zal samenwerken met een ambachtelijke warme bakker uit de regio. Het aanbod zal bestaan uit verschillende soorten broden, pistolets, ontbijtkoeken, kleine patisserie, taarten op bestelling en snoep. (MD)

De bakkerij zal elke dag om 7 uur opengaan, ook in het weekend in tegenstelling tot bakkerij Decruynaere. De sluitingsdag moeten ze nog bepalen.