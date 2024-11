Jan-Klaas (36) van beenhouwerij Decupere uit Beselare geselecteerd voor World Butchers’ Challenge: “Onze messen goed slijpen”

Jan-Klaas Decupere (36) van de gelijknamige beenhouwerij in Beselare is geselecteerd voor de World Butchers’ Challenge. Deze landenwedstrijd vindt plaats in maart 2025 in Parijs. Nu wordt al duchtig geoefend.

“Ik werd gevraagd om deel te nemen en zo’n kans laat je niet liggen”, begint beenhouwer Jan-Klaas Decupere zijn verhaal. “We zijn met zes beenhouwers uit Vlaanderen met dezelfde visie en kijk op ons beroep. Maandelijks komen we samen om te oefenen en leren we nog van elkaar bij. Het is de eerste keer dat België deelneemt aan deze internationale wedstrijd waaraan 18 landen deelnemen. We zullen wel wat ervaring missen, maar we gaan zeker niet om te verliezen. De ploeg zal tien dagen in Parijs verblijven, want naast de wedstrijd zijn er ook heel wat leerzame bezoeken gepland, want Frankrijk wil zijn vlees in de kijker plaatsen. Tijdens de wedstrijd zelf moeten we als ploeg in drie uur een half rund, een varken en lam en vijf kippen zo versnijden zoals we het vlees in onze toonbank zouden leggen. We zullen dus goed onze messen meten slijpen”, lacht Jan-Klaas.

Verrijkend

Hij vindt het contact met beroepsgenoten heel verrijkend. “Dit alles kan wellicht leiden tot nieuwe gerechten en bereidingen.” Jan-Klaas Decupere en Lies Vandenbroucke namen in 2017 de beenhouwerij van Lies haar vader in het centrum van Beselare over. Het gezin heeft twee dochters, Babette (5) en Rozanne (3). Van bij de aanvang was onze visie respect voor het dier en voor het ambacht. Net zoals vroeger willen we alles verwerken van kop tot staart”, verduidelijkt Jan-Klaas. “Terug naar de essentie en de echte beenhouwersstiel met moderne middelen. We kopen de dieren aan en verwerken alles zelf. Alle producten die we verkopen worden in ons atelier gemaakt. Eten brengt mensen samen en daar willen we voor zorgen.”

Nieuwe winkel

Intussen is de zaak gegroeid en werd een nieuwe winkel geopend in de Leiestraat in Wervik. Alles wordt in Beselare gemaakt en door onze teamleden Lander Everaet en Robin Vandenberghe verkocht in de winkel in Wervik. Jan-Klaas noemt als specialiteiten de eigengemaakte charcuterie en natuurlijk het lekker vers vlees. Ook de traiteurgerechten maken een groot deel van de omzet uit.

Sinds de start in 2017 hebben Jan-Klaas en Lies samen met hun team heel wat gerealiseerd. Maar ter plaatste trappelen is achteruitgaan, lijkt het wel. Daarom komt eind dit jaar naast de beenhouwerij een nieuwe winkel met zelfbediening. “Maar meer wil ik er nog niet over kwijt”, stelt Jan-Klaas mysterieus. “Ons volgen op de sociale media is de boodschap.”

Meer info op www.beenhouwerdecupere.be en op Facebook.