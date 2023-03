Jan houdt al 25 jaar Kortrijks Argenta-kantoor open

Jan Vanheerweghe (48) mag als kantoorhouder van Argenta 25 kaarsjes uitblazen. Recent nog verhuisde hij naar een nieuwbouw, in dezelfde straat als het oude pand.

Het Argenta-verhaal begon voor Jan in 1997 toen hij voor Argenta een nieuw kantoor in Oostende mocht opstarten. Een jaar later kwam er ook in Kortrijk een nieuw kantoor en Jan werd er zelfstandig bankagent. “Er werd een kantoor gestart in de Minister Liebaertlaan. In de loop van de jaren kwamen verschillende medewerksters in dienst die hielpen aan de uitbouw van het kantoor, thans met de medewerksters Sophie, Sarah, Brigou en Célestine”, zegt Jan.

Vertrouwen

“Het kantoor werd uiteindelijk te klein en met het nieuwbouwproject van Matexi in dezelfde Liebaertlaan was dit een ideale gelegenheid om een nieuw kantoor te bouwen”, vertelt Jan verder. “Uitgerust met alle moderne comfort en nu ook met een geldautomaat, de enige in de buurt. Het nieuwe kantoor is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er zijn parkeerplaatsen voorbehouden. In de voormiddag is het kantoor vrij open van 9.30 tot 12.30 uur en in de namiddag werken wij op afspraak.”

Met zijn roots in Deerlijk kreeg Jan twee jaar geleden ook het Argentakantoor in Deerlijk onder zijn goede. Ook daar met geldautomaat. “Het team blijft verder werken aan een groei. Wij behartigen eerlijke en begrijpbare producten. We bouwen graag aan een vertrouwensrelatie op lange termijn met onze klanten om op elk moment advies te kunnen geven op maat van de persoonlijke situatie en behoeften. Dit in combinatie met een heel handige Argenta-app en Argenta internetbankieren waar de klant zijn bankzaken ook zelf vlot kan beheren op elk moment.” (MVD)