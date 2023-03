Jan Declerck (53) start met nieuwe automatenshop: “Ik ben graag mijn eigen baas”

Na twintig jaar een winkel gespecialiseerd in vliegvissen uit te baten, zocht Jan Declerck een nieuwe uitdaging. Hij sloot zijn winkel in de Egemstraat en opende een gloednieuwe automatenshop.

“Ik heb twintig jaar een winkel gehad voor alles wat je maar kan nodig hebben voor vliegvissen, eerst vijftien jaar aan de Brugsesteenweg in Egem en sinds vijf jaar in onze nieuwbouw in de Egemstraat”, begint Jan zijn verhaal. “Ik was de enige fulltime winkel in zijn soort in België en mag toch wel zeggen dat ik met mijn jarenlange ervaring wist waar ik over sprak. Iedereen in België kende mij en wie uitrusting voor vliegvissen zocht, vond gegarandeerd de weg naar mijn winkel. Ik leverde ook aan kleinere winkels. Door corona schoten de webshops als paddenstoelen uit de grond, wat de verkoop deed dalen. Bovendien had ik na twintig jaar zowat alles gezien en gedaan en dus vond ik het tijd voor iets anders. Ik heb momenteel nog een webshop om mijn stock uit te verkopen aan verlaagde prijzen, maar daarna is het echt gedaan.”

In de lift

“Ik zocht dus een nieuwe uitdaging. Ik ben graag mijn eigen baas, dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuw project om de winkel te vervangen. Na wat rondkijken kwamen we al snel uit bij een automatenshop, een business die momenteel echt in de lift zit. Ik heb mij goed geïnformeerd en besloot al snel op de kar te springen. Uiteraard moest de winkel aangepast en verbouwd worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eind december al te openen, maar omdat niet alle automaten konden geleverd worden en ook de schrijnwerker niet klaar geraakte, is het uiteindelijk 11 februari geworden.

Eigen beheer

Ik heb er ook voor gekozen om alles in eigen beheer aan te kopen en niet met automaten van andere handelaars te werken of aan anderen te verhuren. Er was zeker voldoende interesse van derden, maar ik ben graag baas in eigen huis en wil de touwtjes zelf in handen houden. Als er dan iets misloopt, is het mijn eigen verantwoordelijkheid. Bovendien geeft ons dat de mogelijkheid om, indien nodig, vlot te kunnen schakelen in het aanbod, want niet alles zal even goed verkopen”, gaat Jan verder.

“We bieden een uitgebreide waaier producten aan. We werken onder andere met DV Fresh en Lunchtime uit Pittem en Wouter’s Kwaliteitsvis uit Tielt voor dagschotels en slaatjes. Daarnaast is er vers brood, belegde broodjes, snoep, verse pannenkoeken, frisdranken,… De automaat met alcohol is voorzien van een paspoortlezer. Aardbeien en frambozen zijn er in het seizoen en kopen we aan bij een lokale leverancier. Alle producten die hun vervaldatum naderen, vriezen we de dag voor de vervaldag in en schenken we aan De Kapstok van Pittem. Zo gaat er niets verloren. Onze shop is 24 op 24 uur open en betalen kan met muntstukken of bankkaart, maar niet met biljetten. Naar verluidt is de kans op fraude te groot”, besluit Jan. (Jan Goossens)