Jacobs’s Conceptstore opent nu ook de deuren in Roeselare: “Alles wat je maar kunt bedenken om als geschenk te geven, is hier te vinden”

De Grote Markt in Roeselare is een zaak rijker. Jacob’s Conceptstore neemt er het pand op nummer 10 in, waar vorig jaar nog het Huis van de Sint was. Het is de 23ste vestiging van het winkelconcept dat het werk van onafhankelijke creatieve zielen verkoopt. “Alles wat je kan inbeelden als geschenk, vind je hier”, zegt zaakvoerder Thomas Nouws.

Antwerpenaar Thomas Nouws ontdekte de taxidermie en begon zelf creaties te maken met opgezette vlinders. Dat bracht hem in contact met andere ondernemers en creatievelingen die hun eigen ding deden. Daaruit ontstond het idee om die mensen samen te brengen onder een dak. Vlakbij het geboortehuis van schilder Jacob Jordaens in Antwerpen werd in 2020 Jacob’s Conceptstore geopend. “Tijdens de coronacrisis hebben heel wat mensen hun creatieve zelf gevonden. Ondertussen zijn ook wij blijven groeien en nu hebben we ook onze winkel in Roeselare.” De vestiging in Roeselare is inmiddels al de 23ste Jacob’s Conceptstore en de derde in West-Vlaanderen na Kortrijk en Brugge.

Nouws hoopt ook in Roeselare een leuke plek te creëren. “Een mooie mix van het creatieve, het hippe en het ambachtelijke. We hebben alvast een fantastisch pand gevonden. Pal op de markt. De gevel vind ik echt fantastisch.”

Vorig jaar verbleef Sinterklaas nog in het pand op nummer 10, voorheen was er een interieurzaak gevestigd. Nu gaat Nouws er een groep creatieve mensen samenbrengen. “Inmiddels zijn dat er al 25, maar eigenlijk is er plaats voor een zestigtal. De winkel in Roeselare is onze grootste Jacob’s Conceptstore.” De zaakvoerder hoopt dat er snel nog een zestal mensen bijkomen. “Binnen ons concept is het de bedoeling dat iedere ondernemer de winkel een dag in de maand open houdt.”

Roeselaarse kaartjes

Een van de deelnemers aan deze Jacob’s Conceptstore is Sofie Lamon (29). Zij brengt er haar handgeschilderde en digitale kaartjes aan de man. Samen met haar zus Suzanne richtte ze ‘Tussen pot en print’ op. Sofie maakte inmiddels al kaartjes met daarop Roeselaarse gebouwen, maar ook voor kerstkaartjes kan je bij haar terecht. “Voorlopig zijn het nu enkel mijn creaties die hier staan, ik hoop dat ook mijn zus binnenkort kan aansluiten.”

Sofie ziet een plaatsje in Jacob’s Conceptstore als een mooie kans. “Tussen pot en print is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Dit is voor ons een mooie gelegenheid om onze naambekendheid een boost te geven.”

Als je hier geen kerstcadeau vindt, dan ben je heel kieskeurig

Naast de kaarten van Sofie vind je er onder andere ook kaarsen, juwelen, mode en bloemen. Ook kunstenaars kunnen er hun werk tentoonstellen. “Alles wat je maar kunt bedenken om als geschenk te geven, is hier te vinden. Als je hier geen kerstcadeau vindt, dan ben je heel kieskeurig”, grapt Nouws.

Naar aanleiding van de opening van de vestiging in Roeselare verdeelt Jacob’s Conceptstore in de omgeving van de Ooststraat en De Munt de komende dagen bonnen ter waarde van 5 euro. “Met de eerste koopzondag voor de deur hopen we deze winkel hier onmiddellijk op de kaart te zetten.” De winkel zal elke dag open zijn van 10 tot 19 uur.