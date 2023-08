Jacob’s Conceptstore opent 25ste vestiging in Het Pand

Op zaterdag 5 augustus opende de 24-jarige zaakvoerder Thomas Nouws zijn meteen al 25ste conceptzaak in winkelcentrum Het Pand (in de galerij langs de kant bankautomaten, red.). Op de nabije planning prijkt ook een filiaal in Parijs.

“In al onze conceptstores bieden wij zorgvuldig geselecteerde, bijna volledig handgemaakte producten aan van in totaal meer dan 650 lokale ontwerpers”, verduidelijkt Thomas. “Het aanbod wordt op maat van elke locatie samengesteld en gaat van postkaartjes, keramiek, planten, juwelen tot kinderkleding en decoratie. Deze vestiging is de derde in West-Vlaanderen. Gepassioneerde lokale ontwerpers hebben bij ons de kans om hun producten rechtstreeks aan de consument aan te bieden, het verhaal achter de creaties te vertellen en de producten in de winkel zelf te maken. Veel creatievelingen hebben al een webshop maar nog geen fysiek verkooppunt. Ontwerpers krijgen bij ons de kans om de verkoop van hun producten uit te proberen in een fysieke winkel zonder hiervoor zelf de risico’s te dragen. Zo kunnen ze hun bestaande verkoopkanalen uitbreiden en verkopen in regio’s waar ze anders minder makkelijk een afzetmarkt zouden vinden.”

In Het Pand starten 30 ontwerpers waarvan de helft ook al producten verkoopt in Kortrijk en Brugge. Ze staan rechtstreeks in contact met de consument en kunnen zo onmiddellijk aan de slag met eventuele feedback. Ze doen tevens ervaring op met het uitbaten van een winkel want in ruil voor de ruimte die ze krijgen, bemannen ze zelf één dag in de maand de winkel.