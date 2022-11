Jacob’s Conceptstore in Brugge: “Vrijwel enige conceptstore met zwangerschapskleding”

De zussen Julie en Claire Oorlynck startten enkele maanden geleden Marie Alice op, een webshop met zwangerschapskledij. Voortaan bieden ze hun gamma ook aan in Jacob’s Conceptstore, een nieuwe zaak in de binnenstad die onderdak geeft aan creatieve ondernemers.

“

Toen ik zwanger was, ging ik op zoek naar comfortabele, stijlvolle en betaalbare zwangerschapskleding, maar online vond ik mijn ding niet. Ook in de regio is het aanbod trouwens minimaal. Met dat idee gingen Claire en ik aan de slag”, begint Julie Oorlynck.

De zusjes startten een webshop en doopten die Marie Alice. “We bieden niet alleen kleding aan voor wie een kindje verwacht, maar ook voor niet-zwangere vrouwen. Handig dus dat je de kleding ook na je zwangerschap kan dragen. Alle kleding wordt trouwens door ons uitgetest en alle stuks worden zowel geshowd door een zwangere als ‘gewone’ vrouw. We zoeken kwaliteitsvolle, duurzame, comfortabele en stijlvolle stuks uit bovendien ook nog eens betaalbaar zijn.”

Julie en Claire bieden hun zwangerskleding voortaan ook aan in Jacob’s Conceptstore. Deze zaak is sinds kort gevestigd in de Noordzandstraat in Brugge en heeft al meerdere vestigingen in België.

Samen onder één dak

Het concept is heel eenvoudig: Jacob’s Conceptstore brengt tal van creatieve ondernemers samen onder één dak. “Voor ons is dat heel interessant”, vervolgen de zusjes Oorlynck. “We zijn nog volledig bezig met de uitbouw van onze webshop en komen passen bij ons thuis in Loppem of Drongen is mogelijk op afspraak, maar een pand huren in Brugge is budgettair nog helemaal niet aan de orde. Dat we hier in Jacob’s Conceptstore onze zwangerschapskleding kunnen uitstallen en verkopen, is een pluspunt voor zwangere dames, want hier in de Brugse binnenstad zijn er nauwelijks, of misschien zelfs geen, winkels die in zwangerschapskledij doen. We verkopen hier niet ons volledige aanbod, maar zo kunnen de mensen al eens kennismaken met onze verschillende merken zoals Ripe, Mamalicious, Attesa,…”

Een dag per maand houden Claire en Julie zelf Jacob’s Conceptstore open. “Dat is hier de manier van werken. Elke ondernemer die zijn producten wil aanbieden, staat een dag per maand in de winkel”, besluit Claire. (BC)

www.mariealiceshop.be