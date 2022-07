Izegems Vandemoortele bouwt nieuwe vestiging van 25 miljoen euro in Noord-Frankrijk

Voedingsbedrijf Vandemoortele uit Izegem zal 25 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in Bretagne in Noord-Frankrijk. Dat schrijft De Tijd. Ze zullen er voornamelijk focussen op de productie van koffiekoeken om aan de groeiende vraag te voldoen. Tegen april 2023 moet de fabriek operatief zijn met 50 nieuwe werknemers.

123 jaar geleden startte het verhaal van bedrijf Vandemoortele in Izegem. Ondertussen zijn zowel hun bakkerijproducten als margarines, oliën en vetten gekend over heel Europa. Vandemoortele heeft nu besloten om 25 miljoen euro te investeren in een nieuwe fabriek in Torcé in Bretagne, het Noorden van Frankrijk. De werken starten in september en tegen april 2023 moet de fabriek al operationeel zijn.

In hun nieuwe vestiging in Torcé willen ze 50 nieuwe werknemers aannemen en zullen ze voornamelijk focussen op koffiekoeken, want die markt groeit jaarlijks met drie tot vijf procent. Met de nieuwe vestiging wil Vandemoortele hun productie van bakkerijproducten jaarlijks met ongeveer 25.000 ton opdrijven. Nu zit hun productie nog op 40.000 ton.