Italiaanse pizzagastronomie in La Cucina Antica Ristorante

In alles wat ze doet streeft Belinda MacDonald (47) de perfectie na. Al eerder kookte de chef met Australische roots zich in de kijker in Belinda’s Kitchen met haar huisgemaakte koekjes, granola’s, authentieke Italiaanse pizza’s en gelati. Belinda’s Kitchen krijgt er nu een zusje bij: La Cucina Antica Ristorante.

Het staat buiten kijf: haar werk is Belinda’s grootste passie, en om in alles de perfectie te bereiken, legt ze de lat altijd extreem hoog en blijft ze leergierig. Tijdens haar vele reizen snoof ze vele culturen en recepten op, en sloeg ze haar grote liefde Gianni Bierbuyck (49) uit Oostduinkerke aan de haak. Ze delen hun passie voor Italië en trekken regelmatig naar het land van de zon om er cursussen te volgen en inspiratie op te doen. “Wat we daar opsteken vertalen we naar onze gloednieuwe zaak: La Cucina Antica Ristorante”, zegt Belinda.

Zoals in Italië

“Op geen enkel vlak sluiten we compromissen: we hechten enorm belang aan kwaliteit en werken als het kan met lokale ambachtelijke producten. Onze pizza’s bakken we zoals ze dat in Italië doen. Ik volgde een masterclass bij een Italiaanse pizzaiolo in Italië en we hebben ons het neusje van de zalm aangeschaft: een Zanolli-pizzaoven. Ik bak pizza’s met mijn eigen natuurlijke gist, een ‘levend’ product dat drie dagen fermenteert. Zo’n pizza onderscheidt zich omdat hij bijzonder veel smaak heeft, maar is tegelijk ook licht verteerbaar. Uiteraard zijn ook al onze pastagerechten vers en werken we graag met seizoensproducten zoals flespompoen, asperges… wat ook variatie in onze menuformules brengt. Daarnaast kiezen we voor topingrediënten zoals onze prosciutto San Daniele, de beste olijfolie, enz.”, gaat Belinda voort.

Topwijnen

Gianni is al even gedreven in zijn Italiaanse passie en behaalde zijn certificaat ‘Attestato di Vini Connoisseur’ na een moeilijke intensieve cursus bij de Italiaanse wijnassociatie ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino). “We zijn er nu trots op dat we in onze geacclimatiseerde wijnkast echte Italiaanse topwijnen kunnen aanbieden, waarvan een aantal ook per glas”, vertelt Gianni. “We hebben een selectie gemaakt uit elke regio, en om de liefhebbers al te doen watertanden: er zitten prima flessen Tignanello bij, Primitivo uit Puglio, Nebbiolo en Barbaresco uit Piëmont, Barolo, Barbera, Chianti…” (MVO)

La Cucina Antica Ristorante aan de Zeedijk 492 in Oostduinkerke is open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18.30 uur en tijdens vakantieperiodes van donderdag tot en met maandag. Reserveren is sterk aanbevolen: info@belindamacdonald.com – 0490 43 01 97.