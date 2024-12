Italiaans restaurant Botticelli van Peter (59) en Linda (60) staat over te nemen: “Die stunt met dat opblaasbaar zwembad vergeet ik nooit”

De flamboyante Peter Demoor (59) en de creatieve duizendpoot Linda Schacht (60) zoeken een overnemer voor hun gekende Italiaanse zaak Botticelli in Nieuwpoort-Bad. Liefst 35 jaar heeft het koppel er de zotste ideeën uitgewerkt, maar nu is het tijd voor de droom van Linda, want zij is van opleiding illustrator. “Wat wij hier allemaal hebben meegemaakt”, start Peter zijn verhaal, dat start met de zoektocht naar zijn grootvader in een van de lokale cafés waar hij de muziek van Elvis Presley ontdekte.

Het leven van Nieuwpoortenaar Peter Demoor leest als een boek met het bruisende nachtleven als rode draad. Zijn ouders scheidden toen hij drie was, zijn papa verdween van het toneel en zijn mama moest hard werken om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. Daardoor werd hij door zijn grootouders in Nieuwpoort-Stad opgevoed. “Mijn grootvader was schroothandelaar en hij dronk graag een pintje. Toen het eten klaar was, kreeg ik de opdracht om hem met mijn fietsje te gaan zoeken. Geen gemakkelijke taak als je weet dat er toen tientallen cafés waren. Mijn plan om hem mee te lokken naar huis, viel vaak in het water toen hij me een limonade en chocoladereep in de hand duwde en een centje om in de jukebox te stoppen. Daar ontdekte ik trouwens de muziek van Elvis Presley. Die ambiance en die sfeer hebben me getriggerd.”

In de jaren tachtig besloot een Brusselse ondernemer Dancing Night Beach te starten in Nieuwpoort-Bad. Peter was de eerste werknemer en werd al snel de verantwoordelijke. Linda begon er als jobstudent, de vonk sloeg over en de twee werden een koppel. Linda studeerde toen grafisch ontwerp en illustrator aan Sint-Lucas in Gent. Peter begon zijn eigen zaak en doopte die Botticelli, verwijzend naar de bekende Italiaanse kunstenaar. Het was de bedoeling dat Linda enkel in de drukke weekends en vakantieperiodes zou inspringen, maar meteen was de cocktailbar een succes. De reden? De zotte ideeën van Peter, want die organiseerde graag evenementen.

Mooie herinneringen

“Lieven Scheire zette op ons podium zijn eerste stappen als stand-up comedian, de ambiancemakers van Les Truttes debuteerden in onze zaak en zelfs Luc De Vos, bekend van onder meer zijn hit ‘Mia’, kwam hier zijn boek voorstellen. Maar die stunt met het zwembad in de zomer van 1996 blijft me het meest bij”, lacht Peter terwijl hij eraan terugdenkt. “Midden in onze zaak hadden we een waterput, waar al eens iemand in belandde. Het inspireerde me voor een poolparty. Via een jobstudente kon ik een opblaasbaar zwembad met een diameter van twaalf meter huren. Onze straat, de Albert I-laan, was net twaalf meter breed, dus dat moest lukken. Ik kon de brandweer overtuigen om dat bad te komen vullen met 30.000 liter water. De rijkswacht fronste de wenkbrauwen, maar ik kon hen sussen. Honderden mensen zijn dat weekend komen feesten. Maandagmorgen werd ik op het matje geroepen bij de burgemeester, maar dat feest kon hij ons niet meer afpakken.”

In 2007 kozen Peter en Linda voor een nieuw concept: een Italiaans restaurant met wijnhandel. De fuiven van weleer werden wijnproeverijen, maar de authentieke en spontane sfeer waarvoor Botticelli is gekend bleef. En Peter illustreert dat graag met een voorbeeld. “De actrice, en kersvers Antwerps schepen, Lien Van de Kelder, had een tafeltje gereserveerd, maar daagde uiteindelijk niet op. Ze had daar een goeie reden voor, want ze moest toen net bevallen. Nadien hebben we haar een tafeltje aangeboden met haar pasgeboren dochtertje erbij. Sindsdien hebben we een warme vriendschap. Ze tipte onze zaak trouwens als één van haar favorieten.”

Zelfs van de coronaperiode heeft het inventieve koppel nauwelijks hinder ondervonden. Al hun personeel kon aan de slag blijven door de afhaalformule en het winkelconcept. “We plaatsten een lange tafel voor onze zaak waarachter onze medewerkers à-la-minute Italiaanse afhaalgerechten klaarmaakten”, zegt de zaakvoerder daarover. In 2020 kreeg het restaurant voor het eerst een score in de gekende restaurantgids Gault&Millau: 12 op 20. “Wat een verrassing, maar wel één die we uiteraard appreciëren. Alle eer aan mijn vrouw die de keuken runt.”

Nieuwe droom

Linda heeft haar droom aan de kant geschoven voor de droom van haar man, maar nu vindt Peter het tijd om het grafische talent van zijn echtgenote te laten spreken. Na 35 jaar dag en nacht te hebben gewerkt, zoekt het koppel een overnemer. Linda heeft vijftien kinderboeken geïllustreerd en wil zich daarin verder verdiepen. Wat Peter zal doen, ligt nog niet vast. “Ik ben al mijn medewerkers, klanten, leveranciers en al wie bij onze zaak betrokken is zo dankbaar. Als we een overnemer hebben gevonden, sluit ik deze deur, maar ik ben ervan overtuigd dat er daarna een nieuwe deur zal openen. Eerst wat slaap inhalen”, besluit Peter. (GUS)