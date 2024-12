IT Partner en Converge IT nemen intrek in WestWing

IT Partner uit Moorslede en Converge IT uit Oostkamp slaan de handen in elkaar en nemen hun intrek in WestWing in de Kwadestraat in Roeselare. De twee IT-bedrijven bundelen hun expertise en versterken zo hun positie op de markt.

“Deze samenwerking is een belangrijke stap om onze dienstverlening verder te optimaliseren en om de beste IT-oplossingen te blijven bieden”, vertelt Patriek Witdouck, bestuurder van IT Partner BV. “IT Partner heeft meer dan 20 jaar ervaring en expertise in netwerk- en serverbeheer, virtualisatie-oplossingen, telefonie en een betrouwbare helpdesk. Wij staan voor efficiënte en kwalitatieve IT-diensten die afgestemd zijn op de noden van onze klanten.”

Converge IT is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in cybersecurity, cloudoplossingen en Microsoft 365. “En een helpdesk waar je op kan vertrouwen”, aldus Patriek. “Hun kennis in digitale transformatie en hun toewijding aan klanttevredenheid maken hen een waardevolle partner voor bedrijven die hun IT-infrastructuur willen vernieuwen”, aldus Patriek. “Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking. Door onze krachten te bundelen, kunnen wij niet alleen onze dienstverlening verbeteren, maar ook onze positie in de markt versterken. Samen zijn wij beter uitgerust om de uitdagingen van de snel veranderende IT-wereld aan te gaan en onze klanten de hoogste kwaliteit en service te bieden. Bovendien verzekert deze samenwerking de toekomst met jonge dynamische krachten in het management. Dit zorgt voor frisse ideeën en innovatieve oplossingen die ons in staat stellen om voorop te blijven lopen in de IT-sector.”

Nieuw logo

“Ons nieuw logo symboliseert de samenwerking tussen IT Partner en Converge IT. Het nieuwe logo combineert de kleuren en elementen van beide bedrijven en weerspiegelt onze gezamenlijke visie en waarden. Het logo staat voor onze inzet om jullie de beste IT-oplossingen aan te bieden met een persoonlijke en professionele aanpak.” (RV)