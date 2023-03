Isabel Declerck en Francis Willaert presenteren vers ijs

Vanaf 15 april kan je in ‘t Smelt in de Nieuwstraat 14, de nieuwe zaak van Isabel Declerck en haar partner/chocolatier Francis Willaert, terecht voor vers schepijs, ijstaartjes en ijs per liter. Niet alleen kan je er zondagmiddag ijsjes komen proeven, het proces van ijs maken, zal ook te volgen zijn in de etalage.

Francis Willaert startte 26 jaar geleden met een eigen chocoladeatelier in de Handzamestraat. Ondertussen werkt hij samen met zijn partner Isabel Declerck vanuit zijn atelier in de Nieuwstraat en levert hij met chocoladehandel Noir aan tal van winkels.

Nog tot en met Pasen is het in het atelier al chocolade wat de (paas)klok slaat. “Maar omdat de zomer voor een chocolatier sowieso een kalme periode is en chocolade en ijs goed samen gaan, kwamen we op het idee om in de winkelruimte vooraan, waar eerder immo Briek zat, een zaak van ijsspecialiteiten te beginnen”, legt Francis uit.

De winkel krijgt de originele naam ‘t Smelt. “Geen verwijzing naar Het Smelt, het boek van Lize Spit, nee”, glimlacht Isabel. “We zochten gewoon een originele naam, duidelijk verschillend van Noir, de groothandel van Francis.”

Ijshoorntje likken

Isabel werkte tot voor kort als tandartsassistente bij tandarts Van Isacker en helpt ook in het chocoladeatelier. “Maar nu ga ik fulltime samenwerken met Francis. In Syntra West in Brugge volgde ik de opleiding ijsmaken, gevolgd door nog enkele bijscholingen, onder andere bij Callebaut”, gaat Isabel verder. “Naast de klassieke ijssmaken is het de bedoeling om afwisselend speciale smaken aan te bieden, net als veganijs en suiker- en lactosevrij ijs wat meer en meer wordt gevraagd.”

“Bij ‘t Smelt kan je terecht voor hoorntjes, maar ook voor ijstaartjes of liter ijs”, verduidelijkt Isabel. “Op maandag en dinsdag zijn we gesloten, maar op zondagmiddag zijn we open.” “Omdat we dicht bij de Krekemeersen zitten, mikken we bijvoorbeeld op mensen die er op zondagmiddag gaan wandelen”, pikt Francis in. “Ons ijs maken we trouwens met verse melk van een Kortemarks veebedrijf. Momenteel zijn we nog volop aan het proefdraaien. Leuk is ook dat de ijsmachine in de winkel zal staan. Zo zal iedereen in de etalage het proces van ijsdraaien kunnen volgen.” (Trui Lievens)